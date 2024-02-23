響應運科政策 北市大與國家運科中心簽署合作協議

為積極響應國家運動科學政策和強化運動科學研究的發展與應用，台北市立大學與國家運動科學中心於今天舉行合作協議書簽署儀式，致力於國家優秀運動選手之運動科學支援服務，包含教研人員交流、科學研究與計畫合作、儀器設備共享，以及未來運科專業人才的培育，以擴大運動科學和體育界的量能與帶動運動科學研究的永續發展。

台北市立大學校長邱英浩表示，北市大很榮幸作為與國家運動科學中心簽署合作協議的第一所北部大學，不僅能進一步深化雙方的交流與發展、協助國家運科中心支援選手，共同促進國家運動科學的發展，以達成我國在各大國際賽事續創佳績和強化我國運動科學軟實力之目標。

北市大已有二十年執行運動科學支援競技運動之經驗，除了協助台北市各級學校運動選手的運動科學和運動防護之外，也成立了校內的「運動科學研究中心」，凝聚校內研究發展能量，在肌力體能訓練、運動生理、心理技能、技術分析、傷害防護、禁藥諮詢、營養攝取等各方面皆有與專業團隊合作之經驗，不僅建構多項運動能力常模作為選才與訓練之參考數據，並進行運科人才的培育，將研究成果轉化為實際運用，協助專業選手在運動表現上的提升與運動傷害的防護，研發可行工具與解決方案，作為我國優秀選手的堅實後盾。

運動科學的發展強調資源整合，將資源配置與量能最大化，此次合作協議書簽署是推動我國運動科學政策和強化運動科學研究發展的里程碑，透過此次合作將可進一步發揮北市大與國家運動科學中心的優勢。透過學界與實務面的合作，將可促進雙方發展、推動跨領域研究，為運動科學研究提供更強大的支持以建構更優質的運動支援及照護體系，培育更多運動場上的台灣之光。