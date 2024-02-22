全英羽賽／戴資穎拚第4冠 首輪對決日本奧原希望

超級1000系列全英公開賽將在3月12日展開，今天籤表出爐，我國一姊戴資穎首輪將對上日本好手奧原希望，力拚賽史第4冠。

戴資穎曾連4年闖進全英賽決賽，2017和2018年連奪兩冠，2019年不敵中國陳雨菲，但2020年復仇，成功3度封后。小戴目前擁有3座全英女單冠軍，與中國謝杏芳及丹麥鮑恩（Tine Baun）並列21世紀女單球員第一，差一冠就能追平印尼傳奇王蓮香近30年最多冠紀錄。

小戴生涯最後一屆全英賽首輪將對決世界排名第18的奧原希望，雙方生涯對戰14場，小戴取得8勝。如果晉級16強，可能碰上南韓金佳恩或泰國依瑟儂。若順利晉級8強，可能對中國何冰嬌，4強對手高機率是中國陳雨菲或西班牙馬琳（Carolina Marin）。

我國女單好手許玟琪首輪就要遭遇南韓球后安洗瑩，白馭珀碰上印度選手卡夏普（Aakarshi Kashyap），宋碩云對手則是馬琳。

男單一哥周天成首輪對手是印尼名將喬納坦（Jonatan Christie），王子維要對日本好手渡邊航貴，林俊易則是碰到中國翁泓陽，如果他晉級16強，對手可能是丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）。

我國男雙共有5組選手參賽，分別是李洋／王齊麟、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯、李哲輝／楊博軒、張課琦／柏禮維和李芳至／李芳任。女雙有鄧淳薫／李佳馨、許雅晴／林琬清；混雙則是葉宏蔚／李佳馨、張課琦／李芷蓁、楊博軒／胡綾芳。