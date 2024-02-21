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桌球世團賽／中華男團擊敗塞爾維亞 再1勝前進巴黎奧運

中央社／ 台北21日電
林昀儒領軍的中華隊在世界桌球團體錦標賽只要再一勝就能拿到奧運門票。 新華社
林昀儒領軍的中華隊在世界桌球團體錦標賽只要再一勝就能拿到奧運門票。 新華社

中華男團今天世界桌球團體錦標賽24強賽迎戰塞爾維亞，靠著「桌球教父」莊智淵林昀儒、高承睿聯手，以3比0迎接勝利，晚間16強賽若能擊敗瑞典，就能獲得巴黎奧運團體參賽資格。

攸關巴黎奧運門票的世界桌球團體錦標賽在韓國釜山舉行，中華男團這次在林昀儒、「桌球教父」莊智淵帶領下，預賽以3勝1敗晉級24強。

昨天大會進行淘汰賽抽籤，中華男團籤運不錯，與塞爾維亞、瑞典在同一區，今天24強賽碰上塞爾維亞。

世界排名第35、42歲的莊智淵扛起第1點，面對排名第244的萊瓦雅奇（Dimitrije Levajac），莊智淵以11比8、11比3拿下前2局後，儘管第3局以8比11讓出，但隨後穩住陣腳，第4局以11比6勝出。

鎮守第2點的林昀儒出戰加切夫（Aleksa Gacev），林昀儒儘管以11比4先下一城，但次局與對手激戰至12比10才拿下。林昀儒第3局在7比3領先情況下，因失誤偏多，遭對手超前，所幸隨後回穩，以14比12有驚無險贏得勝利。

19歲小將高承睿接力登場，遇到37歲老將耶夫托維奇（Marko Jevtovic），以9比1強勢開局後，以11比2輕鬆收下首局，隨後再以11比4、11比7獲勝。

闖進桌球世團賽8強隊伍，將能獲得巴黎奧運團體參賽資格，中華男團晚間16強賽將出戰瑞典，將與台灣女團分頭出擊，爭奪奧運入場券。

至於預賽4戰全勝的中華女團，將與印度交手，而印度隊實力也不容小覷，陣中穆克吉（AyhikaMukherjee）、阿古拉（Sreeja Akula）就曾在預賽首戰分別擊敗世界排名前2的中國好手孫穎莎、王藝迪。

2024巴黎奧運 林昀儒 桌球 莊智淵

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