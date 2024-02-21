奧運羽賽混雙葉李配 力爭拚上種子

3年前東京奧運，我國羽球「一姊」戴資穎摘下女單第一面銀牌，黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋更打下史上首金，今年兩組選手仍是我國奪牌希望，「黃金混雙」葉宏蔚／李佳馨有機會加入搶牌行列，目前奧運積分排名12的葉李配不但要前進巴黎，更要挑戰以種子之姿挑戰奧運殿堂。

巴黎奧運羽球積分4月28日截止，葉李配下月初展開連4站歐洲賽事，首要目標鎖定BWF超級750法國公開賽，以及超級1000的全英公開賽，希望成績能從8強起跳，葉宏蔚透露有特別調整身體狀態，「歐洲這幾站層級高，要把身體練更好。」

中租教練楊鈞翔提到，葉李配積分和「前段班」有拉近一些，目標在積分截止前再推進排名，希望能排進前8名種子行列，「拚到種子，奪牌有機會。」他提到，葉李配個人技術和世界頂尖選手相去不大，但戰術執行有進步空間，是強化重點。

我國前一度有混雙組合征戰奧運已是2012年倫敦奧運的陳宏麟／程文欣，今年除葉李配有望前進巴黎，李佳馨和鄧淳薰目前奧運排名24，也有機會爭取暌違兩屆的奧運女雙席位。