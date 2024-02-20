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羽球／拚奧運增後援 葉宏蔚目標拚上種子

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中租6位選手和美津濃簽下個人贊助合約。記者曾思儒／攝影
中租6位選手和美津濃簽下個人贊助合約。記者曾思儒／攝影

巴黎奧運今年7月點燃戰火，台灣美津濃今天宣布和中租球團的葉宏蔚許玟琪、鄧淳薰、林湘緹、魏俊緯和吳冠勳簽下個人合約，期許長期合作的羽將們能登上夢想的奧運舞台。

台灣美津濃總經理福知真提到，中租2015年成立羽球隊，很高興2017年就和年輕的中租球團成立合作關係，一直合作到現在，「今天在座的選手都是高中就一起合作到現在，7年來和大家一起成長，巴黎奧運有選手可能出場，非常高興。」

中租企業策略長廖英智提到，球團成立之初就有個目標，希望中租選手有朝一日站上奧運殿堂，目標今年就有望實現，一路上也感謝美津濃的贊助，「一個球隊成功，不是各別幾位就能達成現在的成績，好的夥伴成就好的事業，盼望之後繼續合作。」

今天和台灣美津濃簽下個人合約的選手中，混雙奧運排名12的葉宏蔚幾乎拿到巴黎門票，和搭檔李佳馨有望成為2012年後首度登上奧運的羽球混雙台將。

過去男雙、混雙兼項的葉宏蔚，巴黎奧運前將專注在混雙，他表示目前混雙世界排名和奧運排名都是12，希望能衝到前10，有機會奧運時以前8種子身份出征。

巴黎奧運積分統計到4月28日，單打32籤、雙打16籤，雙打最多一國2隊獲得名額，但要兩組選手同在世界前8，奧運排名12的葉李配目前就排在奧運排第10組。

下月將從法國公開賽展開連續歐洲征戰的葉宏蔚明確說，目標在BWF超級750系列的法國公開賽和超級1000的全英公開賽打進8強，「這兩站比較大，前8才有加分，沒晉前8都不算好。」去年750系列印度公開賽打進4強的他自評，實力和世界頂尖組合有得拚，但對手細節做得更好，自己失誤率要降低、得分效率要提升，還有很多進步空間。

中租6位選手和美津濃簽下個人贊助合約。記者曾思儒／攝影
中租6位選手和美津濃簽下個人贊助合約。記者曾思儒／攝影

羽球 葉宏蔚 許玟琪

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