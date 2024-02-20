羽球／拚奧運增後援 葉宏蔚目標拚上種子

巴黎奧運今年7月點燃戰火，台灣美津濃今天宣布和中租球團的葉宏蔚、許玟琪、鄧淳薰、林湘緹、魏俊緯和吳冠勳簽下個人合約，期許長期合作的羽將們能登上夢想的奧運舞台。

台灣美津濃總經理福知真提到，中租2015年成立羽球隊，很高興2017年就和年輕的中租球團成立合作關係，一直合作到現在，「今天在座的選手都是高中就一起合作到現在，7年來和大家一起成長，巴黎奧運有選手可能出場，非常高興。」

中租企業策略長廖英智提到，球團成立之初就有個目標，希望中租選手有朝一日站上奧運殿堂，目標今年就有望實現，一路上也感謝美津濃的贊助，「一個球隊成功，不是各別幾位就能達成現在的成績，好的夥伴成就好的事業，盼望之後繼續合作。」

今天和台灣美津濃簽下個人合約的選手中，混雙奧運排名12的葉宏蔚幾乎拿到巴黎門票，和搭檔李佳馨有望成為2012年後首度登上奧運的羽球混雙台將。

過去男雙、混雙兼項的葉宏蔚，巴黎奧運前將專注在混雙，他表示目前混雙世界排名和奧運排名都是12，希望能衝到前10，有機會奧運時以前8種子身份出征。

巴黎奧運積分統計到4月28日，單打32籤、雙打16籤，雙打最多一國2隊獲得名額，但要兩組選手同在世界前8，奧運排名12的葉李配目前就排在奧運排第10組。