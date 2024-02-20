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國標舞亞巡賽28日台北登場 首創VR技術讓觀眾體驗

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
「國標舞亞巡賽」28日將在台北和平籃球館舉行，將有近千名選手同台較勁，總獎金近300萬元，今年更首度引進VR技術，讓觀眾更貼近舞者。記者曾吉松／攝影
「國標舞亞巡賽」28日將在台北和平籃球館舉行，將有近千名選手同台較勁，總獎金近300萬元，今年更首度引進VR技術，讓觀眾更貼近舞者。記者曾吉松／攝影

「國標舞亞巡賽」28日將在台北和平籃球館舉行，將有近千名選手同台較勁，總獎金近300萬元，今年更首度引進VR技術，讓觀眾更貼近舞者，體育局表示，亞巡賽是世界唯一國表舞巡迴賽，更是台灣最高等級賽事，也歡迎民眾上網購票入場體驗。

國標舞亞巡賽為世界唯一國標舞巡迴賽，今年第13次在台北舉辦，共有32個國家及地區、約380名世界級好手來台，與全台600名選手比舞較勁，中華民國國際運動舞蹈發展協會理事長劉順益表示，為響應ESG環保愛地球，賽事拍照背板、評審聘書、指示看板等，包括賽前記者會的製作物都以瓦楞紙製作，可回收再利用，以實際行動支持環保。

此外，本次賽事威尼斯影展最佳VR體驗大獎得獎團隊Funique VR Studio掌鏡，為國標舞比賽做全紀錄，讓現場民眾感受不同觀賽體驗，團隊董事長鄭卜元表示，兩天比賽約花費約300、400萬，會在賽場周邊裝設攝影機，將拍攝畫面訊號接到VR眼鏡、YouTube VR及裸視3D等載具上，讓民眾更近距離感受比賽氛圍。

體育局表示，國標舞亞巡賽分別為日本東京、台灣台北、韓國首爾及中國上海4站，其中台北站將在28日登場，更是台灣最高等級運動舞蹈賽事，盼透過此次賽事，讓台灣持續以多元運動邁向國際、向世界接軌。

長期關心國標舞運動的議員簡舒培也說，前幾年受疫情影響對國標舞產業產生不小衝擊，今年總算將來自世界各地選手找回台灣，自己每次看表演都很感動，不論是選手舞姿、服裝、專業笑容都值得買票入場，鼓勵民眾買票進場支持，讓全世界一同看到台灣人對國標舞熱愛。

籃球

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