足球／梅西回應香港事件 中國媒體不買帳：不用再解釋

儘管阿根廷球星梅西昨晚首度出面回應香港事件，但中國方面不但大多數民眾不買帳，中國媒體更群起攻擊梅西，除批評梅西的回應「缺少誠意」，更有媒體以「不用再解釋了」為題，直指梅西的回應「越描越黑」。

新民晚報今天就以「梅西，不用再解釋了」為題發表評論指出，球賽是賣票的，但球賽的影響是社會性的。這就是為什麼梅西（Lionel Messi）聽到中國社會各界的強烈反應後，不止一次地發布聲明。

評論指出，梅西這兩次發布（指7日以純文字發布及19日以短片發布），看其社交媒體帳號的IP位址，一個在成都，一個在上海，都不過是「商業團隊的操作」。

這篇評論直指，「（梅西）事情沒做好，自然要擦屁股」，但結果是「越描越黑，繼續傷害廣大球迷的感情」。

評論並語帶酸味地說，「既然別人不尊重你，只想掙（賺）你的錢，那就不要理睬他，管他梅西還是C羅，埋頭好好搞自己的足球，哪天中國有了自己的梅西、C羅，還需要接受這樣的傷害嗎？」。

除新民晚報外，羊城晚報也以「梅西的『小作文』缺少誠意」為題發表評論說，梅西面對鏡頭讀的這篇「小作文」水平不高，沒有任何新意，更沒有表示歉意，還是老調重彈指自己當時因傷不能參加香港那場商業比賽。

評論提到，傷病可以理解。但許多中國球迷反感梅西，最主要原因不是他在香港沒出場，而是他在那場商業比賽中表現出的冷漠和不屑，個人素質和修養「令人不敢恭維」。

評論指出，當梅西意識到自己在中國的商業價值「幾乎歸零」時，才透過短片發表「缺少誠意的小作文」。但「早知有今日，又何必當初呢」？

梅西19日晚間透過新浪微博帳號發布短片，指自己4日在香港沒有上場踢球與政治原因無關，而是罹患內收肌炎症，且在香港比賽前「已努力嘗試出場，但真的無法上場參賽」。這是他首度親自出面回應這一風波。

梅西所屬的邁阿密國際隊（Inter Miami CF）與香港明星聯隊4日在香港舉行友誼賽，但梅西卻沒有上場踢球，且賽後也沒有參加領獎或發言，引發現場球迷不滿，隨即出現諸如梅西因政治理由不願上場等傳言。但梅西7日隨隊在日本參賽時，卻上場達30分鐘，引起香港及中國方面強烈質疑。

環球時報8日對此發表社評聲稱，外界對梅西和邁阿密國際隊這一作法背後真實的原因有許多猜測，「有一種說法是「有政治動機」。此後，浙江省杭州市及北京市方面先後決定取消今年3月份對阿根廷國家隊的邀請，使全隊的訪中行程全遭取消。