羽球／女單「F4」誰最難打？許玟琪：還是戴資穎

現今國際羽壇女單大賽冠軍幾乎由我國「一姊」戴資穎、南韓「世界球后」安洗瑩、日本名將山口茜及中國大陸好手陳雨菲「F4」壟斷，世界排名在國內僅次小戴的「中租學霸」許玟琪今天提到，最難打的還是自家人小戴。

「小戴最難，其他人都有明顯優勢，可以去避開，但小戴狀態好時集結速度、力量和手法，不容易突破。」目前世界排名27的許玟琪解釋。

近年和世界頂尖好手多次交手，許玟琪自評，排名「前段班」的選手，戰術轉換速度快，相較自己常慢半拍，「頭腦要再清醒一點。」

許玟琪為提升世界排名、爭取巴黎奧運積分，去年共出賽36站，成為國際羽壇第一鐵人；農曆年投身亞洲團體錦標賽的她，月底就要再啟程歐洲，在連續5站歐洲賽事爭取積分，目標在4月28日巴黎奧運積分截止前擠進奧運積分前16名。

許玟琪目前奧運積分排名25，要擠進前16名才能和目前第3的小戴一同出征巴黎，剛剪了俏麗短髮的她笑說：「佛系拼，奧運不是想打就能打，會盡力。」她設定超級300賽事打進4強、超級500以上的賽事衝擊到至少8強，在最後2個月努力爭取奧運資格。

母隊中租企業和運動品牌美津濃成許玟琪追尋奧運夢的後援，美津濃今天和許玟琪、葉宏蔚、鄧淳薰、林湘緹、魏俊緯吳冠勳簽下國際選手個人合約，期勉長期合作的6位好手順利登上夢想的奧運舞台。