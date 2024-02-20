足球／梅西發影音澄清 香港未踢絕非政治因素純粹因傷

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）否認2週前在香港的友誼賽未上場是出於政治不滿，純粹是因傷。

法新社報導，8度榮膺國際足總金球獎（Ballond'Or）的梅西4日在美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際（Inter Miami）於香港一場季前巡迴友誼賽從頭到尾坐在板凳區，激怒許多中、港球迷。

🚨 Lionel Messi's explanation to Chinese people on his absence in the friendly game 🇨🇳



pic.twitter.com/wLbM5G6FwG — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) February 19, 2024

賽後全場近4萬名花錢買票進場（最貴達港幣1000元）、就為一睹這位36歲超級球星獻技的觀眾激動高喊「退票」，向梅西與球隊老闆貝克漢（DavidBeckham）倒比拇指、發出噓聲。

由於梅西在幾天後於日本的友誼賽出場30分鐘，一些中、港人士與球迷將梅西缺賽解讀為「辱華」。

梅西19日晚間透過微博發布一則長達2分多鐘的影片，他在影片中澄清，自己絕非外傳政治原因不出賽，表示若真是如此，自己甚至不會來，或像之前那樣多次訪問中國。

梅西說如球迷所知，他永遠想參加每場球賽，永遠嚮往球場，從職業生涯開始，就和中國有非常緊密與特別的緣分，讓他留下美好回憶，作為球員也替所效力的職業球會及國家隊多次到中國比賽。

梅西解釋缺賽純粹是因傷，特別是內收肌發炎。

影片發布後球迷很快就在微博反應，支持梅西的人表示

相信自己一直喜愛的球員永遠不會帶偏見對待球迷；有人表示不理解何以一位如此偉大的球員，會因缺席一場友誼賽而被上綱上限到不愛中國。

但不買帳的球迷也很多。有人寫道「果然對不起三個字很燙嘴」，也有人留言「省省吧，去日本喝污水去」。