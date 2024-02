足球／梅西發影音澄清 香港未踢絕非政治因素純粹因傷

阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)否認2週前在香港的友誼賽未上場是出於政治不滿,純粹是因傷。

法新社報導,8度榮膺國際足總金球獎(Ballond'Or)的梅西4日在美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際(Inter Miami)於香港一場季前巡迴友誼賽從頭到尾坐在板凳區,激怒許多中、港球迷。

🚨 Lionel Messi's explanation to Chinese people on his absence in the friendly game 🇨🇳



