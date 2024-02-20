桌球／林昀儒、莊智淵休息觀戰 中華隊世桌賽奪分組第2

攸關巴黎奧運門票的2024 ITTF世界桌球團體錦標賽，中華女桌隊先取得分組第一晉級，和奧運資格只差1勝，今天男子隊分組最終戰碰實力有落差的馬達加斯加，「小林同學」林昀儒和「桌球教父」莊智淵都作壁上觀，看3位年輕隊員連拿9局拍下對手，取得分組第2的晉級身分。

中華男桌前3戰只敗給日本隊，今天最終戰面對馬達加斯加，2位指標球員林昀儒和莊智淵都沒出場，5點單打由高承睿、黃彥誠和馮翊新上陣，3位小將也連下3點結束比賽。

擔綱首點的高承睿以11：7、11：3、11：5拍下拉扎菲納里沃（Antoine Razafinarivo），第2點的黃彥誠以11：4、11：7、11：8解決拉科托里馬納納（Fabio Rakotoarimanana），世桌賽初登場的馮翊新第3點順利關門，以11：3、11：4、11：8輕取納特爾（Jonathan Nativel），只花3點就拿下分組第3勝。

中華男桌成員有林昀儒、莊智淵、高承睿、黃彥誠和馮翊新，女子隊由世界排名回到第10的鄭怡靜領軍，加上陳思羽、李昱諄、鄭先知和王意如；寶島女將分組賽打下全勝，以分組第一之姿晉級，24強淘汰賽首輪輪空，直接前進16強，和8強可取得的奧運資格只差1勝。

今天分組賽全部結束，明天將進行24強淘汰賽，周四16強賽開打，代表昨天就結束分組賽程的中華女桌得到2天休息時間，男子隊則要連續上陣尋求奧運門票。