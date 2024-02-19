快訊

霧鎖金門影響23航班…上千人滯留機場晚間還在等 民宿全滿尷尬了

獨／卡拉OK唱到一半遇陸海警登檢 領隊還原驚魂半小時：有示威意味

上海女教師遭爆「出軌16歲男學生」 夫實名舉報怒PO對話截圖

擊劍／台日混血天才少女 亞青賽勇奪金牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
代表我國的弓長皇美子，勇奪2024巴林亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽女子鈍劍金牌。圖／中華擊劍協會提供
代表我國的弓長皇美子，勇奪2024巴林亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽女子鈍劍金牌。圖／中華擊劍協會提供

2024巴林亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽17日點燃戰火，中華隊首日賽程就傳出捷報，台日混血小將弓長皇美子，在青少年女子鈍劍個人賽一路過關斬將，從65名選手中脫穎而出，勇奪中華隊第一面金牌。

弓長皇美子的媽媽是日本人、父親是台灣人，哥哥弓長昇主是日本青年隊選手，她從小接觸擊劍，小學三年級就能在全國賽事站上頒獎台，從此就成全國賽常勝軍，被日本媒體冠上「天才少女」美稱。

去年暑假，弓長皇美子從名古屋轉學來台，成為中正高中學生，今年代表中華隊出征巴林，第一天賽事就連戰皆捷，8強賽先擊敗中國大陸對手，4強賽再退澳洲，最終戰更以15：11力退南韓選手，奪下中華亞青代表隊第一面金牌。

今年賽事分為青少年組及青年組，共舉辦6個項目，中華隊共有50名團員，各梯次選手從台灣陸續出發前往巴林；賽事前4天進行青少年組賽事，後4天青年組賽事登場，中華隊由弓長皇美子初試啼聲，有望帶回更多好消息。

代表我國的弓長皇美子，勇奪2024巴林亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽女子鈍劍金牌。圖／中華擊劍協會提供
代表我國的弓長皇美子，勇奪2024巴林亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽女子鈍劍金牌。圖／中華擊劍協會提供

中華隊

延伸閱讀

亞洲盃籃賽／劉錚發文風暴 謝亞軒：讓更多人監督是好事

影／備戰亞洲盃男籃資格賽 劉錚：很珍惜在中華隊的日子

中職／12強賽中華隊總教練3月初產生 聯盟將提現役教練

亞洲盃籃賽／坦言對中華隊「有些失望」劉錚談下次徵召不說死

相關新聞

桌球／不能打11:0？陸媒點日本女團打爆南非未遵守潛規則

2024年釜山世界桌球團體錦標賽進行中，日本女團碰上南非展現雙方實力差距，連勝3局輕鬆贏球，日本選手木原美悠和平野美宇各打出一次11：0，受中國大陸及日本球迷熱議。 首場比賽木原美悠以11：0、

杜拜女網／詹皓晴逆轉勝 8強有望對決謝淑薇

總獎金超過300萬美金的杜拜女網賽本周登場，共有3名台將在雙打參戰，最先登場的詹皓晴和墨西哥夥伴歐兒摩絲（Giulian...

擊劍／台日混血天才少女 亞青賽勇奪金牌

2024巴林亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽17日點燃戰火，中華隊首日賽程就傳出捷報，台日混血小將弓長皇美子，在青少年女子鈍劍...

高球／首屆鴻海女子選手錦標賽東方球場開戰 吳佳晏捍衛主場

首屆鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽本周登場，這場台巡單獨認證史上最強的賽事總獎金高達100萬美元，冠軍還能獲得14分的...

羽球／戴資穎送球迷新年禮物！球員卡限量發行

退休倒數的我國羽球「一姊」戴資穎，為感謝粉絲去年一整年的支持，和贊助商聯手推出限量球員卡，作為新年強運祈福禮物，讓「穎迷...

PGA／捷恩斯高球賽松山英樹奪冠 成美巡賽最多勝亞洲球員

日籍高球好手松山英樹今天在PGA捷恩斯邀請賽最終回合，以打破球場紀錄的62桿上演落後6桿大逆轉，最終以4天低於標準17桿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。