擊劍／台日混血天才少女 亞青賽勇奪金牌

2024巴林亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽17日點燃戰火，中華隊首日賽程就傳出捷報，台日混血小將弓長皇美子，在青少年女子鈍劍個人賽一路過關斬將，從65名選手中脫穎而出，勇奪中華隊第一面金牌。

弓長皇美子的媽媽是日本人、父親是台灣人，哥哥弓長昇主是日本青年隊選手，她從小接觸擊劍，小學三年級就能在全國賽事站上頒獎台，從此就成全國賽常勝軍，被日本媒體冠上「天才少女」美稱。

去年暑假，弓長皇美子從名古屋轉學來台，成為中正高中學生，今年代表中華隊出征巴林，第一天賽事就連戰皆捷，8強賽先擊敗中國大陸對手，4強賽再退澳洲，最終戰更以15：11力退南韓選手，奪下中華亞青代表隊第一面金牌。