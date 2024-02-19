擊劍／台日混血天才少女 亞青賽勇奪金牌
2024巴林亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽17日點燃戰火，中華隊首日賽程就傳出捷報，台日混血小將弓長皇美子，在青少年女子鈍劍個人賽一路過關斬將，從65名選手中脫穎而出，勇奪中華隊第一面金牌。
弓長皇美子的媽媽是日本人、父親是台灣人，哥哥弓長昇主是日本青年隊選手，她從小接觸擊劍，小學三年級就能在全國賽事站上頒獎台，從此就成全國賽常勝軍，被日本媒體冠上「天才少女」美稱。
去年暑假，弓長皇美子從名古屋轉學來台，成為中正高中學生，今年代表中華隊出征巴林，第一天賽事就連戰皆捷，8強賽先擊敗中國大陸對手，4強賽再退澳洲，最終戰更以15：11力退南韓選手，奪下中華亞青代表隊第一面金牌。
今年賽事分為青少年組及青年組，共舉辦6個項目，中華隊共有50名團員，各梯次選手從台灣陸續出發前往巴林；賽事前4天進行青少年組賽事，後4天青年組賽事登場，中華隊由弓長皇美子初試啼聲，有望帶回更多好消息。
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