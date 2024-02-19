桌球／不能打11:0？陸媒點日本女團打爆南非未遵守潛規則

2024年釜山世界桌球團體錦標賽進行中，日本女團碰上南非展現雙方實力差距，連勝3局輕鬆贏球，日本選手木原美悠和平野美宇各打出一次11：0，受中國大陸及日本球迷熱議。

首場比賽木原美悠以11：0、11：3、11：6戰勝對手，平野美宇則以11：0、11：1、11：1贏下第二局。第三局早田希娜疑似讓球，以11：1，11：2，11：1結束比賽。

陸媒「騰訊體育」報導指出，日本選手沒有遵守不打11：0的潛規則。「上觀新聞」則提到2008年北京奧運，大陸選手張怡寧一度9：0領先福原愛，但刻意放棄1分，因為桌球界一直有不成文規定，打出11：0會讓對手感到羞恥。

不過該報導也提到，現今桌球比賽越來越複雜，領先者放棄分數可能因此注意力下滑，被讓分的選手可能也會感到羞恥，從公平角度來看，都該盡力而為。

日媒轉發上述兩家陸媒報導，引發日本網友熱議，有人認為，「越來越多教練告訴學生故意讓分很不尊重人」、「這是文化差異」、「21分制不太可能翻盤，現在有11分制，這條潛規則不必要」。