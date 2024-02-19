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羽球／戴資穎送球迷新年禮物！球員卡限量發行
退休倒數的我國羽球「一姊」戴資穎，為感謝粉絲去年一整年的支持，和贊助商聯手推出限量球員卡，作為新年強運祈福禮物，讓「穎迷粉」有特別紀念。
目標巴黎奧運的小戴分享說：「運動選手卡在體育界盛行已久，每一張選手卡也都有其代表的意義，無論是一種成果的證明，或是一個里程碑的達成。Epson這次設計的選手卡，跳脫了舊有的框架，用非常創新的形式將選手卡與產品做結合。而對我來說，除了家人之外，最堅強的後盾就是穎迷粉們，也期盼透過此次選手卡的推出，可以讓穎迷粉、以及廣大的Epson忠實用戶們，能夠有個特別的紀念品可以收藏。」
戴資穎作為Epson代言人，散發著勇於挑戰與堅持的特質，和品牌「省、小、精」的企業宗旨不謀而合，新的一年雙方將持續秉持「堅持、創新 做自己的No.1」的核心精神，在各自的領域以堅定信念向前進。
小戴的限量球員卡片採Epson SurePress L-6534VW數位噴墨標籤印刷技術製作，能夠一次完成電暈、白墨、上光等印刷作業，Epson也準備限量球員卡共計10套進行社群抽獎，歡迎球迷鎖定相關消息。
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