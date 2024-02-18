足球／挑戰木蘭聯賽 新竹科學城網羅越南選手

預計下個月成軍進軍木蘭女子足球聯賽的新竹科學城女子足球隊，今天舉行球員招募測試會，共錄取8名隊員，包括6名越南選手，創下國內女足網羅越南選手的先例。

科學城隊領隊彭臺臨表示，木蘭足球聯賽是他在體育署副署長任內手創，寄望公務生涯退休後在不同的崗位繼續耕耘足壇，培養一流的選手和教練，他也預告球隊名單還未最後定案，但一定「令人驚艷」。

今天招募測試會在新竹內思高工足球場舉行，包括7名越南籍女將和2名本國選手，共測試9人，礙於外籍球員人數限制，僅錄取6名外籍選手，另2名台籍女將均具木蘭聯賽資歷，也獲聘為隊員；彭臺臨透露，科學城女子足球隊最近將再招募12至14人，全隊至少20人，將在下個月成軍後與去年木蘭聯賽第5、6名打升降賽。

6名獲選的越南女足選手年齡介於18到32歲，包括移工及學生，18歲的黎氏梅表示，她曾效力越南義安省女足代表隊，目前就讀嘉南藥理大學一年級；體型壯碩的31歲老將黃燕花也受矚目，彭臺臨分享，之前越南移工在台中的比賽就曾看黃燕花踢球，「敢衝、敢撞，拼勁勝似年輕人，很有領袖魅力。」

職司門將、曾效力台北國際隊的鄭琇真表示，越南選手的球風比較接近五人制足球，但能力、腳力不俗，只要體能充份，適應木蘭聯賽應不成問題。

赴現場考核的新竹縣足球委員會總幹事劉祥興表示，這批越南女子足球選手雖屬業餘，但具備正確的足球觀念，又有熟練的基本動作，假以時日不難成為戰力可觀的勁旅。

彭臺臨指出，組建科學城女子足球隊是他從公務退休後一連串推動足球產業的行動之一，希望能為木蘭足球聯賽注入新的元素，讓台灣女足的發展可長可久，「中華女足只差1球就踢進2023年女子世界盃，展望2027年世界盃我們還要再加把勁，以誠信、品格為訴求的科學城女足隊就是這把勁的源頭活水。」

彭臺臨同時感謝新竹縣長楊文科、友晶科技、駝峰航海運動基金會、Molten體育用品等的大力支持，讓科學城女子足球隊成為新竹地區女足發展的火車頭，同時希望借鏡我國半導體的先進技術移植在足球人才的培養上，打造世界一流的女足隊。