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桌球／世界團體賽 中華男團預賽對戰日本落敗

中央社／ 台北18日電
莊智淵。新華社
莊智淵。新華社

在韓國釜山舉行的世界桌球團體錦標賽，今晚中華男團面對勁敵日本，是1場預賽龍頭的爭奪戰，可惜僅靠林昀儒拿下1點，最終以1比3落敗。

今天中華男團推出的前4點，依序為高承睿對上張本智和、林昀儒對上篠塚大登、莊智淵對上松島輝空、林昀儒對上張本智和。

首點小將高承睿面對世界第9的張本智和，首局雖以5比11落敗，但第2局給足對手壓力，整局經歷13度平手才以15比17落敗，接著第3局仍是打到11比13才拱手讓出。

第2點由世界第8的林昀儒對上世界排名第74的篠塚大登也意外陷入苦戰，前4局雙方各取2勝，關鍵的第5局雙方6比6平手時，林昀儒加強前3拍的主動進攻連得5分才順利拿下，幫助中華隊扳成1比1的點數平手。

第3點由42歲的莊智淵對上年僅16歲的松島輝空，這場相差26歲的激戰，前4局同樣各取2勝，第5局莊智淵從6比9追到9比9平手後，仍不敵對手以9比11落敗。

已經沒有退路的中華隊，第4點由雙方王牌正面對決，林昀儒和和張本智和賽前交手3次，雖以1勝2敗居下風，但雙方最近1次交手是去年的世界桌球職業大聯盟（WTT）冠軍賽，當時林昀儒以3比1的局數獲勝。

今天再戰，雙方打到關鍵的第5局被張本智和開賽就打出氣勢連得8分，反觀林昀儒不論防守或者進攻都找不到節奏，最終張本智和以11比3獲勝，也幫助日本擊敗中華隊搶下預賽3連勝。

依照賽制規定，男、女團預賽都分為8組，先打完循環賽事，勝隊獲得2分積分、敗隊1分，取得分組第1直接晉級16強，分組第2、3名將多打1個循環賽取出剩餘的8個席次，16強後就進行單淘汰賽事，晉級8強就可取得巴黎奧運參賽資格。

林昀儒 桌球 莊智淵

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