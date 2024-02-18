桌球世團賽／鄭怡靜領軍！桌球世團賽橫掃智利提前獲分組第一

在韓國釜山舉行的世界桌球團體錦標賽，台灣女團今天在預賽第3戰，再度靠著鄭怡靜、陳思羽、王意如聯手以3比0橫掃智利，不但搶下預賽3連勝，也確定提前獲分組第一，直接晉級16強。

台灣女團預賽和美國、泰國、智利、阿爾及利亞同組，前3天打完依序擊敗泰國、阿爾及利亞、智利，就剩下明天對美國，但同組目前還有機會3勝的，就剩下智利或泰國，而這2隊都已敗在台灣隊手下，因此台灣女團等於提前搶下分組第1的寶座。

依照賽制規定，男、女團預賽都分為8組，先打完循環賽事，勝隊獲得2分積分、敗隊1分，取得分組第1直接晉級16強，分組第2、3名將多打一個循環賽取出剩餘的8個席次，16強後就進行單淘汰賽事。

今天台灣女團首點派出陳思羽對上智利的奧蒂嘉（Daniela Ortega），結果首局稍遇對抗，但仍以14比12、11比4、11比7拿下。

第2點輪到世界排名第10的「台灣一姐」鄭怡靜對上維加（Paulina Vega），前2局鄭怡靜輕鬆以11比3、11比7拿下。第3局原本鄭怡靜一路領先，結果比賽後段被對手追平，幸好雙方在12比12時，鄭怡靜逮到機會主動攻擊連拿2分，順利再以14比12收下第2點勝利。

第3點台灣女團由小將王意如對上莫拉萊斯（JudithMorales），前2局王意如分別以13比11、11比6拿下，第3局雖一度以4比8落後，但仍站穩腳步以7比1的攻勢逆轉勝。

教練鄭佳奇在接受中央社訪問時表示，搶下分組第1算是達到基本門檻，「晉級之後，挑戰才正要開始，單淘汰賽事一點都不能分心，我們當然希望能闖進8強直接搶下奧運門票。」