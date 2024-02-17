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桌球世團賽／連拿3點請取阿爾及利亞 中華女團小組賽2連勝

中央社／ 台北17日電
陳思羽。圖／中華奧會提供
陳思羽。圖／中華奧會提供

中華女團今天在世界桌球團體錦標賽分組賽第2戰迎戰阿爾及利亞，昨天手抽筋的鄭怡靜未出賽，中華隊靠著陳思羽、鄭先知、李昱諄聯手，以3比0迎接2連勝。

世界排名第10鄭怡靜1月底剛在世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽女單封后，這次率領台灣女團出征在韓國釜山舉行的世界桌球團體錦標賽，昨天首戰面對泰國，鄭怡靜在手抽筋的情況下，仍包辦2點勝利，幫助中華隊贏得首戰。

世界排名第4中華女團賽前評估，泰國隊在同組對手中，實力相對較強，中華隊在收下這一勝後，奪得分組龍頭機會大增。

中華女團第2戰與排名第39的阿爾及利亞交手，考量兩隊實力有落差，鄭怡靜今天休兵，由世界排名第131鄭先知扛起第1點，出戰排名第137名拉格瑞比（Lynda Loghraibi），鄭先知以11比3、11比6、11比6勝出。

中華隊第2點派出李昱諄，以11比9、11比4、11比8收拾納斯里（Malissa Nasri），幫助中華隊率先聽牌。

連2天出賽的陳思羽改打第3點，對戰凱薩奇（Amina Kessaci），並未遇到太多阻礙，陳思羽以11比7、11比1、11比2取勝。

中華女團在收下2連勝後，18日、19日分組賽將依序碰上智利和美國，中華隊總教練吳文嘉接受中央社記者訪問時表示，若18日能擊敗智利，可望提前鎖定分組龍頭，但鄭怡靜屆時能否上場，還待團隊評估。

世團賽取分組前3隊伍，晉級淘汰賽，且分組龍頭可直接前進16強，如此一來，距離取得巴黎奧運團體參賽資格的8強門檻，就會更近一些。

桌球 鄭怡靜 陳思羽

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