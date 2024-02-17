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體操／世界盃開羅站拚獎牌和奧運門票 唐嘉鴻晉單槓決賽

中央社／ 台北17日電
體操世界盃埃及開羅站的男子單槓資格賽，唐嘉鴻順利挺進決賽有望奪牌。 聯合報系資料照
體操世界盃埃及開羅站的男子單槓資格賽，唐嘉鴻順利挺進決賽有望奪牌。 聯合報系資料照

台灣「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在體操世界盃埃及開羅站的男子單槓資格賽，以總分14.033分順利挺進決賽，預計將提高難度分挑戰本季首面獎牌。

去年2月在國訓中心測試賽發生左腳阿基里斯腱斷裂的意外，唐嘉鴻隨即進行開刀治療、復健，即便錯失成都世大運、杭州亞運，但僅花半年即回歸賽場的他，去年9月參加體操世界盃法國巴黎站，即勇奪單槓金牌，宣告「亞洲貓王」正式回歸。

日前唐嘉鴻分享，受傷後得到不同體悟，並讓生活、訓練平衡得更好，而且在恢復訓練的過程完全沒有浪費，每個時段都很有價值，對於今年力拚巴黎奧運門票充滿信心。

為了力拚巴黎奧運參賽資格，台灣體操隊於大年初三（12日）飛往埃及，備戰世界盃埃及開羅站，接下來還得陸續征戰德國科特布斯站、亞塞拜然巴庫站及4月的卡達杜哈站，相當考驗選手的體能狀況。

在開羅站的男子單槓資格賽，唐嘉鴻採取較為保守策略，祭出難度分5.600的套路，而執行分則是全場最高8.433分，以總分14.033分順利挺進決賽。教練翁士航接受中央社採訪時透露，賽前設定以晉級決賽為目標，加上唐嘉鴻的質量是優勢，最後也證明策略是對的。

翁士航指出，唐嘉鴻之前的難度分已經有堆到6.400分，會再觀察他明天的身體狀況，預計決賽再把難度拉上去，「畢竟我們的目標是挑戰奧運獎牌，這些都是必要的過程。」

另外，台灣體操女將賴品儒在平衡木資格賽，以難度分5.300分、執行分7.500分、總分12.800分，同樣晉級決賽；而東京奧運國手的「體操精靈」丁華恬則以難度分5.200分、執行分7.066分、總分12.266分無緣平衡木決賽。

唐嘉鴻 成都世大運 翁士航

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