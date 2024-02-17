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射擊世界盃／10m空氣手槍劉恆妤排第7 陳俞如資格賽亮眼

中央社／ 台北17日電
台灣射擊代表隊大年初一（10日）出征在西班牙舉行的世界盃，劉恆妤16日女子10公尺空氣手槍決賽以136.2分，名列第7。 圖／中華奧會提供
台灣射擊代表隊大年初一（10日）出征在西班牙舉行的世界盃，劉恆妤16日女子10公尺空氣手槍決賽以136.2分，名列第7。 圖／中華奧會提供

台灣射擊代表隊大年初一（10日）出征在西班牙舉行的世界盃，劉恆妤16日女子10公尺空氣手槍決賽以136.2分，名列第7，而趁著寒假加緊訓練的陳俞如在資格賽表現亮眼，也增添拚奧運門票機會。

台灣射擊代表隊這次除了先前已為台灣射下巴黎奧運女子25公尺手槍、10公尺空氣手槍門票的吳佳穎、劉恆妤外，陳俞如、余艾玟也有參加在西班牙格拉納達（Granada）舉行的世界盃。

20歲的劉恆妤資格賽以總分575分，在54名選手中排名第7，陳俞如資格賽雖射出576分，但因在國內排名在其他3人之後，這次成績無法列入決賽參賽依據，至於吳佳穎、余艾玟同樣射出570分，無緣決賽。

資格賽前8名選手晉級決賽，決賽階段每名選手射完12發後，最低分的選手出局，之後每2發淘汰1人，劉恆妤決賽表現起伏，最終以136.2分、第7名作收。

教練郭孟熙接受中央社記者訪問時表示，劉恆妤調整需要較多時間，而決賽節奏較快，相對較為不利，加上太求好心切、動作變得僵硬，因此影響表現。

談到吳佳穎，郭孟熙認為：「可能是天氣冷，手感出不來，刻意想要控制，槍口卻往下掉，成績雖不差，但打不出來更好的成績，也讓佳穎有點懊惱。 」

郭孟熙特別肯定目前就讀清華大學工學院大三陳俞如表現。他提到，陳俞如即使平時課業繁重，依舊不放棄練槍的機會，這次更是利用寒假時間積極訓練，「總算練出槍感，成績看得出來有明顯突破」。

為了不中斷選手訓練，郭孟熙透露，選手練到小年夜（8日）當天中午才放假，大年初一（10日）就搭機出發。他相信，藉由這次世界盃磨練，將能增添陳俞如信心，4月奧運資格賽有機會能拿到門票，「就看她自己表現」。

吳佳穎

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