羽球亞團賽／與南韓5點大戰吞敗 中華男團止步8強

在馬來西亞舉行的亞洲羽球團體錦標賽，我國女團在8強賽不敵泰國後，男團晚間也在8強賽與南韓進行5點苦戰，最終在決定勝負的第5點男單賽事中，我國好手戚又仁最終以19：21、15：21不敵南韓鄭民善，中華隊也以2：3同樣在8強賽止步。

中華男團今天在8強賽碰上南韓遭遇苦戰，首點男單就由「左手重砲」林俊易與南韓全奕陳上演3局激戰，在先丟首局的情況下，林俊易後兩局力挽狂瀾，最終在苦戰68分鐘後以17：21、21：18、21：11逆轉勝出，為中華隊首開紀錄。

第二點男雙我國則由「麟洋配」王齊麟／李洋迎戰世界排名第3名的去年世錦賽男雙金牌徐承宰／姜敏赫，最終以14：21、14：21敗下陣來，第三點男單的李佳豪面對世界排名第114名的李宥奎，也是以18：21、14：21吞敗，讓南韓反超前取得2：1領先。

第四點雙打我國則由李哲輝／楊博軒力拚延長戰線，面對金元昊／陳勇，在苦戰3局55分鐘後以21：10、16：21、21：13成功為中華隊續命，雙方將在第五點的單打決勝負。

決勝點中華隊則由世界排名第39名的戚又仁對上排名第308名的鄭民善，儘管雙方在排名上有不小差距，不過去年南韓名人賽鄭民善就曾擊敗過戚又仁，而今天對戰兩人也打得相當拉鋸，鄭民善在先以21：19搶下首局後，第二局更是乘勝追擊以21：15關門，助南韓隊挺進4強，中華男團則止步於8強。