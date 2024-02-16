快訊

傳韓國瑜預計「這時」召集協商 傅崐萁主張明召開臨時會沒了

年代旅遊富國島丟包案 觀光署處分即起停止業務3個月

晚安小雞盼給機會「用流量宣傳柬國」 網分析他YT會員分級：每月至少賺50萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滑冰世青賽／島田麻央、申智雅來台對決 賽事28日登場

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
島田麻央將來台參加世青賽。圖／©International Skating Union提供
島田麻央將來台參加世青賽。圖／©International Skating Union提供

暌違7年將再度在我國舉行的世界青年花式滑冰錦標賽，將於28日起一連五天在台北小巨蛋舉行，今年不僅我國將有兩位選手李宇翔、蔡玉鳳參賽，不少世界頂尖青年選手也都將來台，包括日、韓兩國的未來之星島田麻央、申智雅將在台北小巨蛋上演頂尖對決。

今年世界青年花式滑冰錦標賽將再度回到台北舉行，共有來自全球45個會員國、200多位選手參賽，而為了舉辦本次賽事，也特邀南韓平昌冬奧製冰團隊在今天前來支援製冰，將與本次賽事工作人員密切合作，共同打造一場精彩的滑冰賽事。

有「金妍兒接班人」之稱的南韓申智雅。圖／©International Skating Union提供
有「金妍兒接班人」之稱的南韓申智雅。圖／©International Skating Union提供

除了大會用心準備外，今年參賽選手也是眾星雲集，除了我國將由李宇翔、蔡玉鳳兩位年輕好手參賽外，包括女子組今年冬青奧金牌日本島田麻央、去年世青賽銅牌上薗恋奈，以及有「金妍兒接班人」之稱的南韓申智雅都將參賽，男子組則有英日混血小將中田璃士、南韓徐敏圭、斯洛伐克哈加拉（Adam Hagara）等人都將來台參賽。

中華民國滑冰協會表示，今年賽事採取免費索票進場，截至目前為止已經索取超過7成，也歡迎民眾一起進場欣賞這場頂級國際賽事，讓更多民眾認識和喜愛花式滑冰這項運動。

冬奧 花式滑冰

延伸閱讀

南韓貨船駛往中國途中沉沒！船身左傾超過25度 船上11人獲救

鄭運鵬帥兒德德紅到南韓 韓媒報導「長得像車銀優的國會議員兒子」

鄭運鵬帥兒德德紅到南韓 韓媒報導「長得像車銀優的國會議員兒子」

影／竹林山觀音寺萬頭攢動 蔡英文發一小時福袋仍爆滿

相關新聞

滑冰世青賽／島田麻央、申智雅來台對決 賽事28日登場

暌違7年將再度在我國舉行的世界青年花式滑冰錦標賽，將於28日起一連五天在台北小巨蛋舉行，今年不僅我國將有兩位選手李宇翔、...

羽球亞團賽／許玟琪搶首點勝 女團仍不敵泰國8強止步

在馬來西亞舉行的亞洲羽球團體錦標賽今天展開8強賽程，我國男女子代表隊在今天也將相繼登場，其中打頭陣的女團面對強敵泰國隊，...

體操／世界盃開羅站 李智凱無緣鞍馬決賽奧運門票再等等

台灣「鞍馬王子」李智凱今天出戰體操世界盃埃及開羅站，可惜在男子鞍馬資格賽發生嚴重失誤，僅繳出14.233分，與另名鞍馬好...

帆船／奧運亞巡賽 澎湖有望設站

澎湖風浪強勁，但海床沙地平穩，海域安全適航，是國內帆船、風浪板及風箏浪板訓練大本營，中華民國帆船協會昨發布喜訊，澎湖已爭...

多哈女網／狀況不佳 謝淑薇無緣女雙4強

台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅騰斯征戰WTA多哈女網賽，並榮膺女雙頭號種子，可惜卻在8強戰以1比6、3比6落敗，無...

世壯運／17日開始報名 國人享半價還有7折早鳥優惠

2025雙北世界壯年運動會將於明年5月17日到30日登場，長達一年的報名17日就展開，組委會特別提供兩階段「早鳥」優惠，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。