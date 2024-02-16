聽新聞
test
0:00 / 0:00
滑冰世青賽／島田麻央、申智雅來台對決 賽事28日登場
暌違7年將再度在我國舉行的世界青年花式滑冰錦標賽，將於28日起一連五天在台北小巨蛋舉行，今年不僅我國將有兩位選手李宇翔、蔡玉鳳參賽，不少世界頂尖青年選手也都將來台，包括日、韓兩國的未來之星島田麻央、申智雅將在台北小巨蛋上演頂尖對決。
今年世界青年花式滑冰錦標賽將再度回到台北舉行，共有來自全球45個會員國、200多位選手參賽，而為了舉辦本次賽事，也特邀南韓平昌冬奧製冰團隊在今天前來支援製冰，將與本次賽事工作人員密切合作，共同打造一場精彩的滑冰賽事。
除了大會用心準備外，今年參賽選手也是眾星雲集，除了我國將由李宇翔、蔡玉鳳兩位年輕好手參賽外，包括女子組今年冬青奧金牌日本島田麻央、去年世青賽銅牌上薗恋奈，以及有「金妍兒接班人」之稱的南韓申智雅都將參賽，男子組則有英日混血小將中田璃士、南韓徐敏圭、斯洛伐克哈加拉（Adam Hagara）等人都將來台參賽。
中華民國滑冰協會表示，今年賽事採取免費索票進場，截至目前為止已經索取超過7成，也歡迎民眾一起進場欣賞這場頂級國際賽事，讓更多民眾認識和喜愛花式滑冰這項運動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言