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羽球亞團賽／許玟琪搶首點勝 女團仍不敵泰國8強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羽球亞團賽中華女團迎戰強敵泰國，僅有首點單打許玟琪成搶下勝利，最終止步8強無緣創隊史最佳紀錄。 聯合報系資料照
羽球亞團賽中華女團迎戰強敵泰國，僅有首點單打許玟琪成搶下勝利，最終止步8強無緣創隊史最佳紀錄。 聯合報系資料照

在馬來西亞舉行的亞洲羽球團體錦標賽今天展開8強賽程，我國男女子代表隊在今天也將相繼登場，其中打頭陣的女團面對強敵泰國隊，在僅有首點單打許玟琪成功擊敗對手的情況下，最終以1：3敗下陣來，止步於8強賽，而稍晚男團也將在8強賽登場迎戰南韓隊。

這次羽球亞團賽中華女團與日本、新加坡分在同組，在分組賽拿下1勝1敗成績以分組第2名晉級到8強賽後，也對上在另外一組拿下分組龍頭的泰國，而中華隊在今天首點賽事也派出許玟琪迎戰蘇妮妲（Supanida Katethong），雙方今年曾在泰國名人賽進行生涯首度對決，當時由蘇妮妲以直落二勝出。

而今天兩人再度交手許玟琪也打出亮眼表現，面對世界排名第17名的蘇妮妲，她在兩局賽事中一路壓制對手，最終僅花39分鐘就以21：14、21：17勝出，為中華隊率先搶下首點勝利，也拿下生涯對戰首勝。

不過接下來3點賽事中華隊都陷入苦戰，包括第2、4點雙打由許雅晴／林琬清以及胡綾芳／楊景惇出戰，都與對手拚戰3點後敗下陣來，至於第3點得單打則是由白馭珀迎戰布莎南（Busanan Ongbamrungphan），最終以11：21、15：21敗下陣來，中華隊也以1：3止步於8強賽。

中華隊 羽球 許玟琪

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