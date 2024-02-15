世壯運／17日開始報名 國人享半價還有7折早鳥優惠

2025雙北世界壯年運動會將於明年5月17日到30日登場，長達一年的報名17日就展開，組委會特別提供兩階段「早鳥」優惠，鼓勵民間高手與會，一起參與難得盛會。

世壯運將舉辦包括射箭、田徑、且齵、棒壘球、籃球、輕艇、自由車、足球、網球、桌球和跆拳道等35種運動，賽事場館遍及台北、新北、宜蘭、桃園和新竹縣市共68座場館，只要年滿30歲就可報名，組委預估有超過3萬名的國內、外選手報名。

台北市體育局副局長蔡培林表示，報名時間長達一年，主要鼓勵全球愛好運動者積極參與，明天兩位市長透過燈節，發揮影響力去推播，「前置資訊、技術手冊都已放到首頁，有興趣報名的民眾都可上網先了解。」他補充說，世壯運是選手個別報名，有意願就可參加，且不限現役或退役選手。

組委會針對國人及在台居留外僑還有報名優惠，選手報名費新台幣3600元、隊職員1800元、陪同者1800元，12歲以下陪同者和帕拉選手助理員免費；持外國護照者的報名費7500元、隊職員和陪同者3600元，12歲以下陪同者和帕拉選手助理員免費。

雙北世界壯年運動會17日開始報名，體育署副署長洪志昌（中）、台北市體育局副局長蔡培林（左二）和世壯運執行辦公室主任張勝傑（左一）一同宣傳。記者曾思儒／攝影

蔡培林提到，世壯運報名費基本規範是250歐元左右，但此價格對國內過高，經協調結果，國內價格約半價，且有早鳥優惠，4月17日前享有7折優惠，4月18日到9月17日享有8折優惠，且一人最多可報名3種運動、7個項目，歡迎國人踴躍參與。

世壯運執行辦公室主任張勝傑提到，雙北世壯運早從2020年就開始，賽事偏向觀光屬性，「透過運動賽會，把台灣觀光旅遊景點推銷給世人，飛來台灣一趟，能參加的盡量參加。」除17日報名展開，組委會也將持續行銷宣傳世壯運，希望能達到超過110國、超過2萬名外國選手明年來台參賽的目標。

蔡培林補充，世壯運是國際奧會（IOC）下的認可單位，將遵循運動模式，屆時開幕典禮的繞場是以運動種類為主，並非國家為單位。