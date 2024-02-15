羽球亞團賽／中華女團不敵日本 分組第2晉8強

在馬來西亞莎阿南舉行的亞洲羽球團體錦標賽，中華女團今天在分組預賽最終戰對上日本，儘管奮戰到底仍以0比5的點數落敗，確定以分組第2晉級8強。

中華羽球女團今天排出的5點陣容分別為第1點女單許玟琪、第2點女雙張淨惠/楊景惇、第3點女單宋碩芸、第4點女雙胡綾芳/林筱閔、第5點女單林思雲。

首點中華女單二姐許玟琪對上日本近況甚佳的大堀彩，纏鬥了41分鐘仍以19比21、14比21落敗，第2點張淨惠/楊景惇再以13比21、12比21不敵日本組合宮浦玲奈/櫻本絢子，陷入了0比2的絕對劣勢。

來到關鍵的第3點，中華隊由宋碩芸對上日本的奧原希望，首局宋碩芸一度以13比6大幅領先，但比賽末段遭對手追平，雙方從20比20開始經歷3度平手，幸好仍由宋碩芸拿下。

第2局雙方打來依舊拉鋸，不論誰領先最多只有2分差，儘管宋碩芸在比賽後段取得18比17的領先，但此時卻被對手連得5分逆轉戰局。

決勝的第3局前段兩邊依舊打得膠著，宋碩芸追到14比14平手後開始連續出現過多的主動失誤，加上體能下滑影響，被對手一口氣連得7分直接拿下第3點，也確定日本提前擊敗台灣女團。

亞洲羽球團體錦標賽的女子賽事，經過3天的預賽後，分別由印度、印尼、日本、泰國拿下分組第1，中國、香港、台灣、馬來西亞獲得分組第2，依照賽制，各組第1先分開排入8強，接著分組第2隨機抽籤填入。