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美國封王遊行槍擊事件不斷 近十年多起案例一覽

中央社／ 堪薩斯市14日綜合外電報導
酋長舉行超級盃奪冠勝利遊行後不幸發生槍擊事件。 路透
酋長舉行超級盃奪冠勝利遊行後不幸發生槍擊事件。 路透

職業美足NFL堪薩斯市酋長隊（Kansas City Chiefs）11日在超級盃封王，不過今天舉行勝利遊行後不幸發生槍擊事件，而這只是歷年冠軍慶祝活動中類似問題的最新例子。

以下是美聯社整理近十年來球隊贏得冠軍當晚或隨後遊行期間所發生的槍擊事件。

◎2016年6月：克里夫蘭騎士隊（Cleveland Cavaliers）

警方表示，克里夫蘭騎士隊舉行美國職籃NBA總冠軍遊行和集會期間，一名男子腿部中了2槍，所幸沒有生命危險。

◎2019年6月：多倫多暴龍隊（Toronto Raptors）

在多倫多市中心舉行的NBA暴龍隊封王慶祝活動，有4人遭到槍擊，警方稱其他人因試圖逃離而受到輕傷。

◎2020年10月：洛杉磯道奇隊（Los AngelesDodgers）

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊贏得世界大賽當晚，加州希爾馬市（Sylmar）有2人遭槍殺。吉倫（Juan Carlos Guillen）和瓦茲蓋斯（Marco AntonioVazquez）的家人表示，他們2人當時正試圖阻止那些用球棒砸碎車窗的人。

◎2021年7月：密爾瓦基公鹿隊（MilwaukeeBucks）

公鹿隊贏得50年來首座NBA總冠軍的當晚，密爾瓦基市中心發生2起槍擊事件，造成3人受傷。警方稱傷者沒有生命危險。槍擊事件發生在密爾瓦基河（Milwaukee River）對岸，距離公鹿隊主場的「第一服務廣場」（Fiserv Forum）不遠。

◎2022年6月：丹佛金塊隊（Denver Nuggets）

去年金塊隊奪冠遊行結束後，丹佛市中心發生槍擊事件，造成2人受傷，但警方表示，他們不認為這起事件與慶祝活動有關。

◎2022年10月：德州遊騎兵隊（Texas Rangers）

遊騎兵隊在世界大賽封王後，有人在冠軍遊行地點附近的一座停車場爆發爭吵，進而引發槍擊，但是沒有人因此受傷。

NBA 公鹿

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