足球／為打乒乓球惹怒孫興慜還害他受傷 李剛仁發文道歉
南韓在亞洲盃男足4強以0：2爆冷不敵約旦，讓許多球迷相當錯愕。昨天更有媒體爆料，南韓隊長孫興慜和效力巴黎聖日耳曼的新星李剛仁爆發衝突，孫興慜因此手指脫臼，引發網友熱議，李剛仁今天也在社群媒體發文道歉。
據英國媒體《太陽報》報導，南韓年輕隊員為了打乒乓球，吃晚餐速度很快，此舉讓孫興慜感到不開心，因為他認為晚餐能聯繫隊伍感情。22歲的李康仁因此事與孫興慜爭吵，言語交換後兩人爆發衝突，導致31歲的孫興慜手指脫臼。
南韓媒體也證實這項消息，李剛仁和其他年輕球員們想離開，孫興慜阻止他們，但沒被理會，孫興愍抓住李剛仁衣領，李剛仁不滿揮拳，孫興愍為了閃躲導致手指受傷。
新聞報導出來後，李剛仁在社群媒體發文道歉，「亞洲盃4強賽前和孫興慜哥發生爭執被報導出來，讓一直支持國家隊的球迷失望，真的很抱歉。我應該帶頭聽哥哥們的話，很抱歉讓球迷看見不好的樣子，我要向許多感到失望的人道歉。我清楚你們對我的關心和期待，以後我會繼續幫助哥哥們，努力成為更好的球員和更好的人。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言