足球／為打乒乓球惹怒孫興慜還害他受傷 李剛仁發文道歉

南韓在亞洲盃男足4強以0：2爆冷不敵約旦，讓許多球迷相當錯愕。昨天更有媒體爆料，南韓隊長孫興慜和效力巴黎聖日耳曼的新星李剛仁爆發衝突，孫興慜因此手指脫臼，引發網友熱議，李剛仁今天也在社群媒體發文道歉。

據英國媒體《太陽報》報導，南韓年輕隊員為了打乒乓球，吃晚餐速度很快，此舉讓孫興慜感到不開心，因為他認為晚餐能聯繫隊伍感情。22歲的李康仁因此事與孫興慜爭吵，言語交換後兩人爆發衝突，導致31歲的孫興慜手指脫臼。

南韓媒體也證實這項消息，李剛仁和其他年輕球員們想離開，孫興慜阻止他們，但沒被理會，孫興愍抓住李剛仁衣領，李剛仁不滿揮拳，孫興愍為了閃躲導致手指受傷。

新聞報導出來後，李剛仁在社群媒體發文道歉，「亞洲盃4強賽前和孫興慜哥發生爭執被報導出來，讓一直支持國家隊的球迷失望，真的很抱歉。我應該帶頭聽哥哥們的話，很抱歉讓球迷看見不好的樣子，我要向許多感到失望的人道歉。我清楚你們對我的關心和期待，以後我會繼續幫助哥哥們，努力成為更好的球員和更好的人。」