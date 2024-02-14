雙北世壯運／參賽免選拔只要「這資格」 2月17日起報名開跑

繼2017年夏季世界大學運動會，雙北市明年攜手舉辦大型國際賽事「2025雙北世界壯年運動會」，2月17日起開放報名，凡30歲以上即可參賽，不用資格選拔，賽事明年5月5月17至30日在雙北、宜蘭、桃園、新竹縣市登場，預期將吸引110國、海內外4萬多名運動好手，齊聚68座體育賽會館場一較高下。

台北市體育局王泓翔局長今表示，不同於其他國際大型綜合體育賽會均以國家隊的方式參賽，世壯運是以個人名義報名、組隊，參賽代表只要年滿30歲、無年齡上限，不用資格選拔都能參賽，高達35個運動種類，人人都有大展身手、為國爭光的機會。

王泓翔透露，參賽選手還有機會與女籃傳奇球星錢薇娟、棒壇最強左投「不死鳥」郭泓志、桌球王子江宏傑等各世代、各領域台灣之光「尬一場」。

體育局表示，世壯運不只為國際綜合型賽會，更是結合文化、觀光與國際交流的世界體育盛事。世壯運組織委員會特別設置旅遊專區，規畫30條自由行程、30條團體旅遊遊程，讓參賽選手邊旅遊、邊比賽、邊交流，暢遊台北城市景點。詳情可至官網查詢（https://wmg2025.tw/zh-tw/home）。

體育局說，此次世壯運搭配2月17日登場的台北燈節、新北平溪天燈節宣傳，歡迎民眾賞燈同時，可在台北燈節找尋雙北世壯運的光影足跡。