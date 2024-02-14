快訊

昔當澎恰恰靠山 百億賭王爆欠數十億落跑越南恐遭通緝

國會改革藍綠白新戰場 單一召委制為何變毒蛇猛獸？

印尼選戰激辯中！佐科威的「遷都野心」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／鄭怡靜重返世界第10 赴釜山爭奧運門票

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世界排名剛返回世界前10的「一姊」鄭怡靜領銜女子隊出征2024世界桌球團體錦標賽爭取巴黎奧運門票。 聯合報系資料照
世界排名剛返回世界前10的「一姊」鄭怡靜領銜女子隊出征2024世界桌球團體錦標賽爭取巴黎奧運門票。 聯合報系資料照

我國桌球好手西洋情人節出發南韓釜山，為16日到25日舉行的2024世界桌球團體錦標賽爭取巴黎奧運門票，「小林同學」林昀儒和「桌球教父」莊智淵坐鎮男子隊，世界排名剛返回世界前10的「一姊」鄭怡靜領銜女子隊，力拚再度「滿額」挑戰最高殿堂。

中華桌球隊在東京奧運取得男團、女團、男單、女單和混雙的「滿額」資格，男團和女團都是8強止步，林昀儒打進男單銅牌戰但差一步登頒獎台，最終和鄭怡靜一同帶回混雙銅牌，寫下我國桌球史新猷。

今年中華桌球隊再尋求奧運門票，只要打進2024世界桌球團體錦標賽前8強，就能取得巴黎奧運團體賽資格，中華男團由林昀儒、莊智淵、高承睿、黃彥誠和馮翊新參賽，女團由鄭怡靜、陳思羽、李昱諄、鄭先知和王意如出征。

上月底WTT果阿球星挑戰賽摘下生涯第一座巡迴賽女單冠軍的鄭怡靜，出征前有好消息，本周國際桌總公布的最新世界排名，她從11名小升一席倒第10位，相隔2年重返世界前10，教練鄭佳奇也透過社群恭喜鄭怡靜的努力得到回報。

體育署表示，中華桌球隊10位選手今天前往釜山，準備爭取巴黎奧運門票；桌球隊啟程前，中華體操隊包括「鞍馬王子」李智凱、「亞洲貓王」唐嘉鴻、「體操精靈」丁華恬等10名選手，12日已飛往開羅參加世界盃埃及站，將在4場世界盃中爭取奧運資格。

林昀儒 桌球 鄭怡靜

延伸閱讀

桌球／奪果阿球星挑戰賽女單首冠 鄭怡靜：從沒對自己失望

桌球／果阿球星挑戰賽 鄭怡靜直落4勇奪首冠

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜直落3爭本季首冠

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜挺進女單4強

相關新聞

多哈女網／新春第一站挑戰第3冠 謝淑薇不戰而勝闖8強

上月澳網包辦混雙和女雙金盃的我國網球「一姊」謝淑薇，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）墨爾本聯手後再出發，...

桌球／鄭怡靜重返世界第10 赴釜山爭奧運門票

我國桌球好手西洋情人節出發南韓釜山，為16日到25日舉行的2024世界桌球團體錦標賽爭取巴黎奧運門票，「小林同學」林昀儒...

多哈女網／澳網後再碰頭 大坂直美復仇退法國種子對手

澳網首輪的對決戲碼搬到卡達，這次換日本前「世界球后」大坂直美帶走勝利，她首輪以7：5、6：4擊敗列15種子的法國好手賈西...

活到老跳到老 百歲人瑞世錦賽一躍入水展熱情

伊朗百歲人瑞艾斯卡瑞（Taghi Askari）上週末在卡達首都杜哈的2024年世界游泳錦標賽站上跳台一躍入水，展現畢生...

嘉大6旬講師李彩薇斜槓健力破紀錄 開啟意外人生

國立嘉義大學中文系63歲講師李彩薇斜槓接觸健力運動不到4年，去年亞洲經典健力錦標賽勇奪4面金牌，硬舉項目破亞洲紀錄。她說...

足球／巴西男足不敵阿根廷 無緣前進巴黎奧運會

巴西男子足球連續3次獲得奧運金牌的夢想已經無法實現了。巴西隊11日在奧運會前最後一輪比賽中，以0比1輸給阿根廷隊，無緣2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。