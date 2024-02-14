桌球／鄭怡靜重返世界第10 赴釜山爭奧運門票

我國桌球好手西洋情人節出發南韓釜山，為16日到25日舉行的2024世界桌球團體錦標賽爭取巴黎奧運門票，「小林同學」林昀儒和「桌球教父」莊智淵坐鎮男子隊，世界排名剛返回世界前10的「一姊」鄭怡靜領銜女子隊，力拚再度「滿額」挑戰最高殿堂。

中華桌球隊在東京奧運取得男團、女團、男單、女單和混雙的「滿額」資格，男團和女團都是8強止步，林昀儒打進男單銅牌戰但差一步登頒獎台，最終和鄭怡靜一同帶回混雙銅牌，寫下我國桌球史新猷。

今年中華桌球隊再尋求奧運門票，只要打進2024世界桌球團體錦標賽前8強，就能取得巴黎奧運團體賽資格，中華男團由林昀儒、莊智淵、高承睿、黃彥誠和馮翊新參賽，女團由鄭怡靜、陳思羽、李昱諄、鄭先知和王意如出征。

上月底WTT果阿球星挑戰賽摘下生涯第一座巡迴賽女單冠軍的鄭怡靜，出征前有好消息，本周國際桌總公布的最新世界排名，她從11名小升一席倒第10位，相隔2年重返世界前10，教練鄭佳奇也透過社群恭喜鄭怡靜的努力得到回報。

體育署表示，中華桌球隊10位選手今天前往釜山，準備爭取巴黎奧運門票；桌球隊啟程前，中華體操隊包括「鞍馬王子」李智凱、「亞洲貓王」唐嘉鴻、「體操精靈」丁華恬等10名選手，12日已飛往開羅參加世界盃埃及站，將在4場世界盃中爭取奧運資格。