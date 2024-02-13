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嘉大6旬講師李彩薇斜槓健力破紀錄 開啟意外人生

中央社／ 嘉義市13日電
62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇，從新手練成國手，成為亞洲紀錄保持人。圖／李彩薇提供
62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇，從新手練成國手，成為亞洲紀錄保持人。圖／李彩薇提供

國立嘉義大學中文系63歲講師李彩薇斜槓接觸健力運動不到4年，去年亞洲經典健力錦標賽勇奪4面金牌，硬舉項目破亞洲紀錄。她說，運動只是想保持健康，卻開啟意外人生。

李彩薇告訴中央社記者，4年前接觸健力只是單純想保持健康，她也想不到2年前練出驚人成績，且還能參加國際比賽，在2023年亞洲經典健力錦標賽奪得（60歲以上）女子組蹲舉、臥舉、硬舉和總和金牌。

她說，30年前起就養成運動習慣，由於從事教職，游泳較不會傷到膝蓋，且可持之以恆，就這樣維持20餘年晨泳習慣，但近幾年常去的游泳池關閉，就選擇有游泳池的健身房運動。

不過，李彩薇說，健身房的游泳池規模小，且人多，游泳常不順暢，而健身房有重量訓練設備，持有專業健身教練證照的兒子建議可試試重訓，且由兒子擔任貼身教練較不會運動傷害。

李彩薇練習重訓相當勤奮，幾乎每天90分鐘，接觸重訓1年後，開始參與國內健力比賽，不是創大會紀錄就是破全國紀錄，後來成為國手挑戰國際比賽。

62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇去年底代表台灣到杜拜參加亞洲經典健力錦標賽，勇奪4面金牌成為亞洲紀錄保持人，站上國際舞台，為台灣爭光。圖／李彩薇提供
62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇去年底代表台灣到杜拜參加亞洲經典健力錦標賽，勇奪4面金牌成為亞洲紀錄保持人，站上國際舞台，為台灣爭光。圖／李彩薇提供

以不到4年有驚人成績，自己也料想不到的李彩薇說，肌力訓練除讓精神、體力變好，生活也變得更充實有活力。

李彩薇鼓勵熟齡族運動，找到適合的運動類型，持之以恆，由於熟齡族肌力不足，可考慮重訓，但旁邊一定要有專業教練指導，教導正確施力方式。

李彩薇也在社群網站臉書（Facebook）架設「健力Q嬤李彩薇」粉絲專頁，與網友分享練健力好處及比賽甘苦。

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