足球／巴西男足不敵阿根廷 無緣前進巴黎奧運會
巴西男子足球連續3次獲得奧運金牌的夢想已經無法實現了。巴西隊11日在奧運會前最後一輪比賽中，以0比1輸給阿根廷隊，無緣2024年巴黎奧運會。
巴西與阿根廷的比賽在委內瑞拉卡拉卡斯舉行。下半場32分，阿根廷前鋒貢杜（Luciano Gondou）接獲隊友巴柯（Valentín Barco）傳球頭槌破門。
在此之前，巴西隊錯過了前鋒佩奇（Gabriel Pec）的進球機會，主要前鋒恩德瑞克（Endrick）也被巴西教練梅尼士（Ramon Menezes）從場上撤下來，梅尼士因巴西隊在球場上缺乏創造力而受到嚴厲批評。
巴西在奧運會淘汰賽期間的表現波動很大，在輸給巴拉圭並擊敗委內瑞拉後，如果對戰阿根廷的比賽獲勝，可確保巴西進軍奧運會；如果出現平局，巴西將取決於巴拉圭和委內瑞拉之間的結果。
巴西國家隊在最近兩屆奧運會獲得金牌，但隨著輸給阿根廷隊，這將是自2004年雅典奧運會以來，首次沒有巴西參加男子足球比賽，阿根廷則取得參加今年巴黎奧運會的資格。
阿根廷報Olé用「再見」和球迷的口號「巴西，告訴我感覺如何」揶揄巴西國家隊，稱阿根廷和巴西兩隊之間的最後3場比賽，巴西都被擊敗；這一次，阿根廷更獲得史詩般的勝利。
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