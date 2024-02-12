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超級盃／酋長延長賽達陣逆轉二連霸 吸引詹皇等名人觀戰

中央社／ 拉斯維加斯11日綜合外電報導
NBA湖人球星詹姆斯(戴球帽)也在超級盃現場觀戰。 路透
NBA湖人球星詹姆斯(戴球帽)也在超級盃現場觀戰。 路透

職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」今天由衛冕的酋長隊大戰30年未嚐冠軍的49人隊，酋長隊在延長賽中由四分衛馬霍姆斯傳出致勝一擊，最後以25比22衛冕成功，此役吸引不少名人觀眾，NBA湖人球星詹姆斯(LeBron James)也著休兵到場觀戰。

第58屆「超級盃」由堪薩斯市酋長（Kansas CityChiefs）對上舊金山49人（San Francisco 49ers）。這場精采比賽一開始，雙方防守組都造成對手極大困擾，特別是黃旗滿天飛的情況下，第一節攻守互易多次但均無建樹。

比賽進入第二節，49人以55碼踢攻先拿下3分，這個距離也寫下超級盃紀錄。踢球員穆迪（Jake Moody）在例行賽最多也才踢出57碼。

酋長此刻有些心急，犯規後讓49人有了推進機會，49人發動戰術由外接手詹寧斯（Jauan Jennings）橫向短傳跑鋒麥凱夫瑞（Christian Jackson McCaffrey）完成精采達陣，將比數拉開至10比0。酋長最終只能以踢攻3分作收，上半場49人是以10比3領先。

下半場開始，酋長試圖突破49人強大防守，踢球員巴特克（Harrison Butker）以57碼長射拿下3分，這次長射不但破了對手在上半場創下的超級盃踢門紀錄，也讓比數來到10比6，49人領先優勢縮小。

第3節剩2分多鐘時，49人處理對手棄踢失誤，酋長又展開16碼近端攻擊，結果馬霍姆斯（PatrickMahomes）傳球瓦德斯-斯坎特寧（Marquez Valdes-Scantling）跑出16碼達陣，比數來到13比10，酋長取得反超。

比賽進入關鍵第4節，49人大膽執行第4檔轉換驚險拿到續攻權。上半場傳球成功的外接手詹寧斯跑出達陣，49人加分踢攻遭攔之後，全隊以16比13要回領先。

酋長在馬霍姆斯領軍下，以近端鋒凱爾西（TravisKelce）為主開始強攻，全軍來到49人禁區，最終是以踢門3分作收，兩隊16比16平手，比賽在最後5分鐘左右回到原點。

49人在詹寧斯與塞繆爾（Deebo Samuel）分別推進後選擇踢門，穆迪以53碼長踢取得3分領先，比數來到19比16，球權回到酋長。酋長第3檔轉換成功，凱爾西再跑進11碼，比賽剩10秒時，酋長踢攻再得3分，整場比賽以19比19進入延長。

延長賽由49人展開攻勢，這波地面攻擊中，49人由麥凱夫瑞與艾尤克（Brandon Aiyuk）展開跑陣，再加上賈斯吉科（Kyle Juszczyk）強攻進入踢門區，49人最後是以27碼踢攻拿下3分，暫時以22比19領先。

拿回球權的酋長連攻未果，第4檔賭命進攻需要1碼，結果順利完成並取得續攻權。馬霍姆斯關鍵時刻持球跑進13碼處，酋長已立於不敗之地。

馬霍姆斯最後傳球給全場鮮為注意的外接手哈德曼（Mecole Hardman）完成達陣拿下6分，驚險以25比22取勝，也完成自2004-2005年以來，從未有的超級盃連霸，馬霍姆斯個人也拿下本屆超級盃「最有價值球員」。

剛結束東京演唱會的流行音樂天后泰勒絲（TaylorSwift）今天也飛抵賭城為男友凱爾西加油，凱爾西今天下半場終於突破對手嚴加看管，跑出不錯的成績。

這場「超級盃」大戰也吸引美式足球名人蒙塔納（Joe Montana）到場觀戰，他恰好曾擔任今天對戰兩隊的四分衛，在49人期間更是4度拿下「超級盃」。

本屆「超級盃」開幕國歌是由知名鄉村歌手蕾芭麥肯泰爾（Reba Mcentire）演唱，中場表演是由流行樂和節奏藍調歌手亞瑟小子（Usher）負責。

這是49人與酋長相隔4年再度爭奪「超級盃」，49人自1994年球季後始終與冠軍無緣，今天仍是不幸飲恨；酋長則是在過去5年中，成功闖進冠軍賽4次，今天驚險逆轉，衛冕成功。

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