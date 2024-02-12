超級盃／酋長大戰49人 雙方19比19進入延長

職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃今天正規時間終了後，衛冕的酋長隊與30年沒拿過冠軍的49人隊以19比19戰成平手，進入延長賽。

第58屆超級盃在內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）舉行，由堪薩斯市酋長（Kansas City Chiefs）對上舊金山49人（San Francisco 49ers）。

雙方大戰4節後以19比19進入15分鐘延長賽，這也是超級盃極為罕見的紀錄。