超級盃／上半場遭到鐵壁防守 衛冕軍酋長3:10落後49人

職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」今天在拉斯維加斯開戰，上半場賽事中，49人以1次達陣加上1次踢門，以10比3領先酋長。

第58屆「超級盃」是由堪薩斯市酋長（Kansas CityChiefs）對上舊金山49人（San Francisco 49ers）。上半場由49人先攻，不過第一波攻擊就遭到酋長防守組的狙擊，以失球作收。

第一節雙方防守組都造成對手極大困擾，特別是黃旗滿天飛的情況下，攻守互易頻繁但均無建樹，第一節兩邊都是掛零。

比賽進入第二節，49人以55碼踢攻先拔頭籌，拿下3分，這個距離也寫下超級盃少有的紀錄。踢球員穆迪（Jake Moody）在例行賽最多也才踢出57碼。

失分後的酋長展開反攻，長傳53碼得手後原本直指達陣區，結果跑衛出現要命失球，球權又回到49人。

酋長此刻似乎有點心急，犯規後讓49人有了推進機會，49人發動戰術由外接手詹寧斯（Jauan Jennings）短傳麥凱夫瑞（Christian Jackson McCaffrey）跑出達陣，將比數拉到10比0。

酋長持續反攻，不過最後仍是在49人門前受阻，最終只能以踢門3分作收，上半場49人是以10比3領先酋長。

這是49人與酋長相隔4年再度爭取「超級盃」，49人自1994年拿下「超級盃」後始終與冠軍無緣；酋長則是以衛冕之姿來到拉斯維加斯，他們在過去5年中，成功闖進了冠軍賽4次。