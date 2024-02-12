拔河／中華隊再進帳3銀牌 室內世錦賽狂掃6獎牌作收
在瑞典登場的世界室內拔河錦標賽我國在錦標賽首日橫掃3面金牌後，第二天登場的女子540公斤組、男子560公斤組與男女混合580公斤組三支隊伍，再度拿下3面銀牌的佳績，在兩日賽事中橫掃了3金3銀佳績。
今年世界室內拔河錦標賽舉辦時間正逢農曆年節期間，不過遠征瑞典的我國代表隊仍是傳回佳績，除了在以俱樂部形式參賽的公開賽組賽事拿下2金1銅外，以國家隊形式進行的錦標賽組賽事，中華隊更是捷報不斷。
在錦標賽賽事首日中華隊隨即橫掃了U23男女混合560公斤、女子500公斤、 男子600公斤三個組別金牌，其中男子600公斤組更是拿下隊史首面金牌，寫下台灣拔河的新頁。
至於最後一日登場的3個組別賽事中華隊也再度站上頒獎台，在女子540公斤組、男子560公斤組與男女混合580公斤組三個組別中都拿下銀牌佳績，這次錦標賽組賽事以3金3銀成績作收。
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