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跆拳道／備戰奧運資格賽好消息 蘇柏亞加拿大公開賽鍍金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
蘇柏亞奪下加拿大公開賽女子53公斤級金牌。圖／中華跆拳道隊教練劉祖蔭提供
蘇柏亞奪下加拿大公開賽女子53公斤級金牌。圖／中華跆拳道隊教練劉祖蔭提供

備戰下月巴黎奧運亞洲區資格賽的中華跆拳道隊，上月底展開連續3場賽事遠征，今天第二站加拿大公開賽傳回捷報，除雅加達亞運金牌蘇柏亞踢下女子53公斤級金牌，杭州亞運銀牌林唯均也在女子57公斤級鍍銀，成人組還有3面銅牌以及青少年組蔡昇良登頂，單站獲得2金1銀3銅好成績。

適逢巴黎奧運年，中華跆拳道隊農曆年也沒休息，上月底就啟程，第一站前往阿拉伯聯合大公國的富吉拉公開賽，蔡昇良奪下青少年男子組73公斤級金牌，徐晧祐在成人男子68公斤級踢銀，李孟恩男子87公斤級以上摘銅。

轉戰加拿大，中華跆拳道隊先在品勢進帳4面銅牌，接續蔡昇良再度踢下青少年組金牌，連兩站都登頂，今天壓軸進行的對打成人組賽事金牌也開張，由蘇柏亞踢下女子53公斤級金牌。

加拿大公開賽和中華隊會合的林唯均也踢進女子57公斤級金牌戰，雖沒奪金也帶回銀牌，加上張芮恩女子62公斤級的銅牌，以及邱義睿男子68公斤級和男子87公斤級以上李孟恩都帶回銅牌，對打單站就有2金1銀3銅好表現。

農曆年期間迎接新賽季第一金，蘇柏亞透過社群平台表示，雖踢下好成績，但整體內容有好有壞，也透過這次的比賽經驗來再次檢討自己的缺失，並且讓優勢能夠保留跟變更好。

接續中華隊要再轉戰美國雷諾，為16日登場的美國公開賽準備。

林唯均 蘇柏亞 跆拳道

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