足球／台中國際足球園區接軌國際 預計明年底完工

台中市積極推展足球運動，總經費為15.1億元的台中市國際足球運動園區已於去年4月動工，預計明年底完工，農曆年前台中市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕前往工程現場，除了向施工團隊致意，也關心工程進度。

李昱叡表示，足球園區屬於國家級重要運動建設，座落於台中南屯區，規劃設置一座符合FIFA國際標準11人制的天然草皮主競賽場、一座11人制人工草皮練習場，並提供約6000席觀眾席位以及商業營運空間，目前進度百分之10.89，期盼完工後可串連西屯與朝馬足球場，舉辦亞洲級足球聯賽等國內外大型賽事，帶動國家足球發展。

李昱叡強調，近年台中各級足球運動蓬勃發展，競技實力大幅提升，感謝市長盧秀燕、市府團隊、建設局與台中市議會大力支持軟硬體建設資源，也感謝教育部體育署與中央及在地各級民代支持，共同建設台中足球環境。

運動局指出，園區未來將採促參方式營運辦理，運動局邀集專家學者、體育團體等代表聽取各界意見進行交流，已舉辦促參公聽會，現正著手規劃促參座談會，未來將引進專業團隊營運，逐步完善台灣足球運動環境。

李昱叡說明，台中市率全國之先執行「足球深耕計畫」，深耕六級足球發展，前進台中29行政區，5年來已超過2.5萬名兒童人次參與，各層級足球賽事累計榮獲26次冠軍紀錄，包括台中藍鯨女子足球隊勇奪2023木蘭聯賽冠軍，完成隊史第五冠殊榮，還有去年全國運動會男子足球隊締造三連霸等，顯見台中足球推展有成。