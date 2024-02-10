超級盃12日登場 亞瑟小子中場秀、泰勒絲趕場秀也吸睛

第58屆NFL美式足球超級盃將在2月12日於「賭城」拉斯維加斯火熱登場，愛爾達體育家族獨家透過中華電信平台MOD愛爾達電視，以及網路/行動平台ELTA.tv、Hami Video運動館播出，除了比賽本身、中場秀吸睛外，天后泰勒絲（Taylor Swift）為愛趕場也成全球矚目焦點。

今年超級盃對戰組合重演第54屆戲碼，由堪薩斯酋長對上舊金山49人隊，酋長五年內第四度打進超級盃，這支有超級巨星泰勒絲作為頭號粉絲的強隊，在季後賽重現頂級身手，泰勒絲男友凱爾西（Travis Kelce）和酋長四分衛馬洪斯（Patrick Mahommes）成為季後賽史上最多傳球達陣組合，凱爾西的季後賽接球成功次數也創下了NFL歷史紀錄。

49人本季戰績不但是全國家聯會最佳，2022年選秀直到第262順位、也是最後一個順位才獲選的四分衛波迪（Brock Purdy），去年因為前輩們一一受傷才取得出賽機會，卻一路帶隊殺進聯會冠軍戰，今年成為球隊頭號QB，表現得比去年更穩定，國聯冠軍戰帶領49人在半場結束落後17分狀況下上演大逆轉，力退強敵底特律獅隊，證明了他的強大抗壓力。

自1991年開始的超級盃中場秀已經成為不可或缺的主戲之一，今年表演巨星是握有八座葛萊美獎的R&B天王亞瑟小子（Usher）。至於泰勒絲，雖然沒參加過中場秀，但2月10日將是他在東京巨蛋連四天演唱會的最後一場，因為時差關係，泰勒絲有超過30個小時能搭乘專機飛到拉斯維拉斯，算算時間非常充裕，外界也很關注她在包廂為男友加油的畫面。

愛爾達電視透過體育1台從上午7點開始現場直播，除了MOD和愛爾達所屬串流平台ELTA.tv的足球VIP用戶之外，也推出「足球VIP超級方案」，只要149元就能從即日起至2月15日，收看所有愛爾達轉播的歐亞足球和美式足球比賽。