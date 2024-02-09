快訊

還沒吃到年夜飯…新北樹林公寓驚傳氣爆 8旬獨居婦燒燙傷急送醫

大選後檢討 連勝文揭一問題「我都不會」：年輕人能有共鳴？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運動／台中市十大運動成果 營造城市光榮感

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
回顧2023年，台中十大運動政績，台中之光亞運勇奪「5金、5銀、2銅」創歷史佳績，柔道男神楊勇緯更勇奪柔道隊史首金。圖／台中市政府運動局提供
回顧2023年，台中十大運動政績，台中之光亞運勇奪「5金、5銀、2銅」創歷史佳績，柔道男神楊勇緯更勇奪柔道隊史首金。圖／台中市政府運動局提供

近日媒體公布六都市長就任周年滿意度，台中市長盧秀燕高居第一，運動局長李昱叡表示，運動推展是城市進步的重要指標，盧市長大力發展台中運動環境、全民運動的興盛，以及運動產業等，都顯示台中持續進步，成功營造城市光榮感。

李局長表示，回顧2023年，台中十大運動政績引起各界高度關注，首先為「台中巨蛋」招標成功，台中巨蛋由設計2020東京奧運主場館「新國立競技場」的日本國際知名建築大師隈研吾所設計，屬於奧運等級的綜合多功能大型室內場館完成招標，將在113年動工。第二則為睽違10年成功舉辦「2023世界棒球經典賽」，全國球迷萬眾一心齊聚洲際棒球場，喚起國人棒球魂，凝聚向心力，也引發國際媒體與全球體壇關注，讓台灣、台中榮登國際舞台。

第三便是「全國首座國際足球園區」動工興建，未來將成為足球界的洲際棒球場，帶動國家足球與國際接軌；第四則是「全國首座國際壘球園區」營運啟用，能提供給國、內外舉辦重要賽事，也帶動在地運動產業與經濟發展。

第五還有「2.5億促參成功-二信游泳池」成功啟用，在市府與業界克服困難、積極努力下，再度將荒廢10年的「二信游泳池」重現啟用，不僅是全國首座2.5億成功BOT的泳池，也讓泳池華麗變身，成為擁有一館五池、滑水道、室內運動空間的綜合運動場域。

第六為「中央球場」成功啟用，擁有「全國最大」戶外萬坪運動草皮及10面籃、排球場，座落西屯區，成為市民闔家休閒運動的好去處，成功打造台中運動新地標。

第七則是112年全國運動會台中市表現傑出，締造隊史五大紀錄，包括「足球」勇奪此屆賽會首金，完成三連霸；「划船」創歷史紀錄，勇奪3金；「射擊」締造隊史紀錄，勇奪金牌；「田徑」由年紀最輕13歲選手陳羿岑勇奪金牌；「自由車、游泳」則拿下最多金，均勇奪9面金牌，還有包括柔道、角力、跆拳道、保齡球、輕艇、棒球等項目，每一面獎牌都證明台中競技運動傲視全國的實力。

第八為台中之光亞運勇奪「5金、5銀、2銅」創歷史佳績，柔道男神楊勇緯更勇奪柔道隊史首金，也是台灣在亞運的第100面金牌，深具意義。

第九則是台中市連續8年榮獲中央頒發運動績效「特優」，成功發展全民運動，獲得教育部體育署表揚。第十便是亞運獎金數倍增，最高金牌100萬：柔道男神楊勇緯在杭州亞運為台灣奪下隊史首金，盧市長率先宣布調整激勵金，亞運金牌加碼至100萬元、銀牌50萬元、銅牌30萬元。

李局長強調，盧市長將運動發展列為重點施政項目，以打造「酷運動、酷城市」為目標，持續充實軟、硬體資源，今年市民引頸期盼的「台中巨蛋」也即將動工，鄰近洲際棒球場、多功能運動中心、北區國兒運及洲際漢神購物中心，可望成為中部地區運動、觀光與休閒生活的重要廊帶，透過運動政策的擘劃，成為台中市運動發展進步的動力。

回顧2023年，台中十大運動政績，112年全國運動會台中市表現傑出。圖／台中市政府運動局提供
回顧2023年，台中十大運動政績，112年全國運動會台中市表現傑出。圖／台中市政府運動局提供
回顧2023年，台中十大運動政績，「全國首座-國際壘球園區」營運啟用。圖／台中市政府運動局提供
回顧2023年，台中十大運動政績，「全國首座-國際壘球園區」營運啟用。圖／台中市政府運動局提供

亞運 棒球 楊勇緯

延伸閱讀

T1聯盟／農曆年後高歌 海神球員賽後獻唱

國際級萬人場館 「台中巨蛋」主、副館龍年動工

柔道／銅牌戰未能報成都世大運落敗之仇 楊勇緯巴黎大滿貫賽無緣獎牌

柔道／巴黎大滿貫賽 楊勇緯4強落敗仍有機會爭銅

相關新聞

足球／「被打響亮耳光」梅西赴日竟出賽惹怒球迷 香港主辦單位宣布退門票半價

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王梅西 （Lionel Messi）沒有出場，事件持續發酵，梅西面臨中港兩地封殺...

足球／梅西日本賽上陣...大陸網紅剪爛親筆簽名球衣 「剪掉喜歡他的17年」

阿根廷球星梅西訪港缺陣的風波在大陸和香港持續，大陸不少民眾透過剪球衣、燒海報等舉動宣洩不滿。其中一名抖音博主近日發影片，將梅西親筆簽名球衣從裱好的畫框裡取出，對著鏡頭親手用剪刀將衣服剪爛泄...

網球／爸爸是永遠的偶像 謝淑薇發文感慨：我成了孤兒

我國網球一姊謝淑薇上個月參加澳洲網球公開賽，包辦混雙及女雙冠軍，創賽史24年首見紀錄。她去年回歸後，共奪下4座大滿貫冠軍，但父親謝子龍卻在去年10月病逝。她昨晚也在社群媒體發文悼念，「爸爸是我永遠的偶

足球／梅西風波延燒！香港主辦將退一半門票 反虧1.7億

「阿根廷球王」梅西（Lionel Messi）到香港友誼賽卻沒上陣，引起滿場球迷不滿，隔2天又在日本友誼賽踢球，相對剝奪...

運動／台中市十大運動成果 營造城市光榮感

近日媒體公布六都市長就任周年滿意度，台中市長盧秀燕高居第一，運動局長李昱叡表示，運動推展是城市進步的重要指標，盧市長大力...

足球／梅西訪港不踢球！港媒披露邁阿密國際香港行出場費 佔門票收入一半

萬眾矚目的阿根廷「球王」梅西(Lionel Messi) 領軍的國際邁阿密CF（Inter Miami CF），在周日（4日）與港隊進行表演賽。但梅西只列後備身份，全場坐板凳沒上陣，掀起網路「梅西之亂」。主辦方Tatl...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。