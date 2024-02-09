運動／台中市十大運動成果 營造城市光榮感

近日媒體公布六都市長就任周年滿意度，台中市長盧秀燕高居第一，運動局長李昱叡表示，運動推展是城市進步的重要指標，盧市長大力發展台中運動環境、全民運動的興盛，以及運動產業等，都顯示台中持續進步，成功營造城市光榮感。

李局長表示，回顧2023年，台中十大運動政績引起各界高度關注，首先為「台中巨蛋」招標成功，台中巨蛋由設計2020東京奧運主場館「新國立競技場」的日本國際知名建築大師隈研吾所設計，屬於奧運等級的綜合多功能大型室內場館完成招標，將在113年動工。第二則為睽違10年成功舉辦「2023世界棒球經典賽」，全國球迷萬眾一心齊聚洲際棒球場，喚起國人棒球魂，凝聚向心力，也引發國際媒體與全球體壇關注，讓台灣、台中榮登國際舞台。

第三便是「全國首座國際足球園區」動工興建，未來將成為足球界的洲際棒球場，帶動國家足球與國際接軌；第四則是「全國首座國際壘球園區」營運啟用，能提供給國、內外舉辦重要賽事，也帶動在地運動產業與經濟發展。

第五還有「2.5億促參成功-二信游泳池」成功啟用，在市府與業界克服困難、積極努力下，再度將荒廢10年的「二信游泳池」重現啟用，不僅是全國首座2.5億成功BOT的泳池，也讓泳池華麗變身，成為擁有一館五池、滑水道、室內運動空間的綜合運動場域。

第六為「中央球場」成功啟用，擁有「全國最大」戶外萬坪運動草皮及10面籃、排球場，座落西屯區，成為市民闔家休閒運動的好去處，成功打造台中運動新地標。

第七則是112年全國運動會台中市表現傑出，締造隊史五大紀錄，包括「足球」勇奪此屆賽會首金，完成三連霸；「划船」創歷史紀錄，勇奪3金；「射擊」締造隊史紀錄，勇奪金牌；「田徑」由年紀最輕13歲選手陳羿岑勇奪金牌；「自由車、游泳」則拿下最多金，均勇奪9面金牌，還有包括柔道、角力、跆拳道、保齡球、輕艇、棒球等項目，每一面獎牌都證明台中競技運動傲視全國的實力。

第八為台中之光亞運勇奪「5金、5銀、2銅」創歷史佳績，柔道男神楊勇緯更勇奪柔道隊史首金，也是台灣在亞運的第100面金牌，深具意義。

第九則是台中市連續8年榮獲中央頒發運動績效「特優」，成功發展全民運動，獲得教育部體育署表揚。第十便是亞運獎金數倍增，最高金牌100萬：柔道男神楊勇緯在杭州亞運為台灣奪下隊史首金，盧市長率先宣布調整激勵金，亞運金牌加碼至100萬元、銀牌50萬元、銅牌30萬元。