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田徑／誇張！為避藥檢竟在廁所換人代替 仍被查出禁賽4年

聯合新聞網／ 綜合報導
肯亞田徑選手薩魯尼(左)。法新社
肯亞田徑選手薩魯尼(左)。法新社

一念之差，一名肯亞田徑明星薩魯尼(Michael Saruni)將蒙上陰影！據肯亞反禁藥組織今天公告，現年28歲曾在2018年美國NCAA打破800公尺紀錄，以及前非洲室內800公尺紀錄的他，於2022年國內的世錦賽選拔賽賽後，居然到廁所換人頂替出面去藥檢，結果檢測人員發現異常，確定這名選手藥檢作弊，判決他禁賽4年。

薩魯尼則於2021年東京奧運，在田徑男子800公尺項目跑進準決賽，最後在8名選手中名列第六，未能挺進決賽。今年應有機會出征奧運，卻因藥檢作弊，田徑生涯面臨中斷命運。

薩魯尼在那場逃避藥檢的比賽中，是事先找了一位長像相似的人在廁所等著，他在賽後進入廁所鎖門，將比賽運動衣換給那人，由那個人去藥檢，自己則躲了起來。

藥檢人員事後發覺出面藥檢這個人，根本不像剛比賽過，而且最後也發現薩魯尼藏身之處，使得這次作弊事件並未能成功，經過調查確認過後，於今天做成最後判決。

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