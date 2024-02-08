快訊

堂本剛才結婚！被爆要離開傑尼斯 對「KinKi Kids」去留有共識

壓歲錢該包多少？龍年新春「紅包攻略」 禁忌習俗、行情價一文看懂

台糖瘦肉精事件中央、王必勝要道歉？ 盧秀燕這樣說

足球／英國6月辦首屆35歲世界盃 8世足冠軍隊球星閃瞎球迷

聯合新聞網／ 綜合報導
前巴西著名球星羅納迪諾。 路透
前巴西著名球星羅納迪諾。 路透

足球迷有福了！據英國《每日郵報》報導，英格蘭將於6月舉辦首屆35歲以上世界盃足球賽，除了邀集巴西、阿根廷、烏拉圭、法國、義大利、西班牙、德國及地主英格蘭，8支均曾奪下過世足賽冠軍隊伍外，最重要的是參加的球星，名號抬出來就嚇死人，包括有巴西隊「小羅納度」之稱的羅納迪諾(Ronaldinho)、卡卡(Kaka)，法國隊則有亨利(Thierry Henry) ，英格蘭雖尚未確認貝克漢(David Beckham)是否參賽，但也有歐文(Michael Owen)這名球星壓陣。

已確定出席35歲世界盃足球隊名單，（C）為隊長。
已確定出席35歲世界盃足球隊名單，（C）為隊長。

相關新聞

足球／梅西日本賽上場了！替補上陣引全場歡聲雷動 大陸球迷氣炸喊封殺

「阿根廷球王」梅西（Lionel Messi）2月4日隨邁阿密國際赴港友誼賽，門票售罄卻沒上陣，讓滿場近4萬球名噓聲不斷...

足球／梅西挨轟辱華 日媒體人：中國和香港球迷太玻璃心了

「阿根廷球王」梅西昨天在出戰日本神戶勝利船的友誼賽下半場替補上陣，大陸球迷質疑「差別待遇」，罵聲一片。日籍媒體人矢板明夫...

足球／英國6月辦首屆35歲世界盃 8世足冠軍隊球星閃瞎球迷

足球迷有福了！據英國《每日郵報》報導，英格蘭將於6月舉辦首屆35歲以上世界盃足球賽，除了邀集巴西、阿根廷、烏拉圭、法國、義大利、西班牙、德國及地主英格蘭，8支均曾奪下過世足賽冠軍隊伍外，最重要的是參加

舉重／陳玟卉亞錦賽奪2銀 抓舉打破全國紀錄

台灣舉重女將陳玟卉今天在亞洲舉重錦標賽女子71公斤級，以抓舉108公斤、挺舉128公斤、總和236公斤，勇奪2面銀牌，其...

足球／香港賽缺陣引爆球迷怒火 梅西發聲明「傷處發腫有痛感」未道歉

足球巨星梅西4日在香港一場友誼賽未上場踢球，引發香港與中國球迷不滿，負評灌爆他的官方微博。梅西今天傍晚發表中文聲明，對因...

高球／回美國故鄉出賽 俞俊安鳳凰城公開賽拚冠

本季美巡賽繳出亮眼表現的高球好手俞俊安，本周回到在美國的家鄉鳳凰城，以「地主」身份首度參加鳳凰城公開賽，盼在熟悉球場下能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。