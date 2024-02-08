足球／英國6月辦首屆35歲世界盃 8世足冠軍隊球星閃瞎球迷
足球迷有福了！據英國《每日郵報》報導，英格蘭將於6月舉辦首屆35歲以上世界盃足球賽，除了邀集巴西、阿根廷、烏拉圭、法國、義大利、西班牙、德國及地主英格蘭，8支均曾奪下過世足賽冠軍隊伍外，最重要的是參加的球星，名號抬出來就嚇死人，包括有巴西隊「小羅納度」之稱的羅納迪諾(Ronaldinho)、卡卡(Kaka)，法國隊則有亨利(Thierry Henry) ，英格蘭雖尚未確認貝克漢(David Beckham)是否參賽，但也有歐文(Michael Owen)這名球星壓陣。
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