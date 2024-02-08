足球／英國6月辦首屆35歲世界盃 8世足冠軍隊球星閃瞎球迷

足球迷有福了！據英國《每日郵報》報導，英格蘭將於6月舉辦首屆35歲以上世界盃足球賽，除了邀集巴西、阿根廷、烏拉圭、法國、義大利、西班牙、德國及地主英格蘭，8支均曾奪下過世足賽冠軍隊伍外，最重要的是參加

2024-02-08 12:09