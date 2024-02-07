高球／回美國故鄉出賽 俞俊安鳳凰城公開賽拚冠

本季美巡賽繳出亮眼表現的高球好手俞俊安，本周回到在美國的家鄉鳳凰城，以「地主」身份首度參加鳳凰城公開賽，盼在熟悉球場下能挑戰生涯第一座美巡賽金盃。

俞俊安求學時就讀的亞利桑那州立大學就位於鳳凰城，他也在這裡置產，更經常到比賽場地TPC斯科茨代爾（TPC Scottsdale）練球，對本周賽場十分熟悉，他透露大學時就會來觀賽、幫同胞前輩潘政琮加油，「真的很興奮自己這周終於能參加這場賽事，平時我們也都會來這裡練球，很期待，希望能打出好成績。」

本周已是俞俊安新賽季連續第5周參賽，除了第一站索尼公開賽以1桿之差被淘汰外，俞俊安接續3站都晉級，包括美國運通菁英賽並列第3、農保公開賽並列第6，前一站AT&T圓石灘職業業餘配對賽獲得並列58名。

除了「地利」，近期好表現讓俞俊安獲得「天時」幫助，他說：「我覺得自己最近的球技表現很好，開球上球道率高，推桿也進步很多。上個賽季推桿表現不盡理想，很多機會都沒把握住，前幾周有機會時通常能把握住，希望本周到了周日也有爭冠機會。」

農曆年即將到來，俞俊安雖在異鄉，但父母從夏威夷就陪伴在身邊，本周也在鳳凰城相伴，成為「人和」助力，他說：「去年雖然也是和爸媽一起，但因為受傷沒辦法很開心，都在煩惱開刀、復健等事情，今年希望有個快樂的新年，也祝大家新春快樂！」

截至目前為止，俞俊安本季近百萬美元獎金，聯邦快遞盃積分則暫居第27位，他透露目標是打好每一場比賽，打進簽名賽事（Signature event），包括下周創世紀邀請賽、3月的阿諾帕瑪與球員錦標賽都是鎖定重點。

除了自己在美巡賽的表現與目標，俞俊安也特別提及他將於4月在台灣和小潘一起冠名舉辦AJGA國際系列賽，這是他首度冠名AJGA賽事，研究了很久，也跟小潘討論，最後決定兩人聯手，盼能幫助到台灣小選手。