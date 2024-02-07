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田徑／矽谷天王提爾支持「類固醇運動會」 預計明年中舉辦

聯合新聞網／ 綜合報導
矽谷創投天王提爾。 美聯社
矽谷創投天王提爾。 美聯社

矽谷創投天王提爾（Peter Thiel）擁有62億美元淨資產，他近日有個瘋狂想法，將支持創辦一場運動會，允許選手使用任何類固醇藥物。

提爾因創辦PayPal和投資Facebook致富，他打算支持律師蘇薩（Aron D’Souza）發起的「Enhanced Games（增強型運動會）」，鼓勵運動員使用增強體能藥物，以打破世界紀錄。

蘇薩批評國際奧委會涉嫌剝削運動員、拖欠獎金及拒絕承認使用類固醇的世界紀錄。據「紐約郵報」報導，蘇薩預計在4月公布更多該運動會細節，並在巴黎奧運期間推廣這項概念，目前正和幾座城市談判，找尋合適場館，比賽預計在2025年中展開。

除了提爾外，富豪安格梅爾（Christian Angermayer）和企業家巴拉吉（Balaji Srinivasan）也支持這項計畫，蘇薩聲稱目前已有900多位運動員打算參賽，比賽項目預計有游泳、體操、舉動、田徑及格鬥。

蘇薩主張，「人應該能對自己的身體做選擇，而不是體育協會或政府告訴選手該怎麼做。」他認為運動員使用增強表現藥物，將幫助研究人員更容易發現延長壽命和保持健康的技術。

蘇薩的作法引來正反兩極意見，美國反禁藥組織警告，「這是一場危險的小丑表演，不是真正的運動比賽。」俄羅斯反興奮劑實驗室前主任羅德琴科夫（Grigory Rodchenkov）認為，這項計畫將對人類健康和體育造成威脅。不過也有部分網友支持，「終於有億萬富翁用錢做好事了」、「棒球類固醇時代是最好的時代，我支持這項計畫」。

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