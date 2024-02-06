竹縣好手陳冠伶傳捷報 亞洲舉重錦標賽勇奪三銀

新竹縣舉重好手陳冠伶不負眾望，參加2024亞洲舉重錦標賽，這是亞洲最高级别、規模最大、參與國家最多的舉重賽事，榮獲抓舉、挺舉、總和項目的三面銀牌。新竹縣長楊文科獲訊後，也為她感到開心，肯定她在國際賽事的表現。

陳冠伶自國中才開始由打籃球改練舉重，她的戰史輝煌，從2023年在全中運以抓舉86公斤、挺舉111公斤、總和197公斤三破全國紀錄，表現一鳴驚人，也一舉奪下金牌。

去年也是陳冠伶自國三以來，連續四屆在全中運摘金，更在同年於亞洲錦標賽女子55公斤級，以抓舉90公斤、挺舉114公斤，總和204公斤，三項打破全國紀錄，橫掃3面金牌，已是台灣女子55公斤級全國紀錄保持人。

陳冠伶表示，每一場的經驗累積下來都是進步的動力，她目標是登上世界大賽頒獎台。

舉重好手陳冠伶表示，每一場的經驗累積下來都是進步的動力，她目標是登上世界大賽頒獎台。圖／縣府提供

陳冠伶在教練許穎溪的帶領下，連續2年在全中運獲得金牌，並打破許多大會紀錄。許穎溪說，運動場上的競技，其實是你死我活、你勝我敗的殘酷，運動員該上場就得上場，不可能因為受傷就退縮，只要拿捏住安全的範圍，都應該去嘗試。

身為國內舉重界備受期待的新秀，陳冠伶受到的關注非常大，她認為雖然會有壓力，不過也明白這是成長必經的過程，她也還在適應這些壓力，並持續累積經驗、增加穩定性。陳冠伶期許自己能參加2028年的洛杉磯奧運，站上夢寐以求的最高殿堂。

楊文科肯定陳冠伶爭取國際競賽優異成績，也激勵選手將平日揮汗苦練的實力全力發揮，未來將持續挹注培訓參賽所需資源，協助縣內優秀選手在重要國際賽事的競技舞臺不斷向上挑戰，續創佳績，讓竹縣競技運動實力走向國際舞台。