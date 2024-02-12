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巴黎奧運／相隔百年再辦奧運 巴黎節儉務實

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
巴黎拉德芳斯體育館原是橄欖球場，將因應奧運改裝成臨時泳池。圖為中華游泳隊教練黃智勇視察該體育館。圖／中華奧會提供
巴黎拉德芳斯體育館原是橄欖球場，將因應奧運改裝成臨時泳池。圖為中華游泳隊教練黃智勇視察該體育館。圖／中華奧會提供

巴黎等了一百年再度成為奧運主辦城市，幾乎所有比賽場地都以現有場館為主，首要目標講求節儉、實用，就連開幕典禮都在塞納河上進行，各國好手搭船進場，這是史上首次不在奧運主場館揭幕，到時中華代表團將會有全新感受。

巴黎奧運賽前考察團一月參訪不少重要場地，法蘭西體育場是其中之一，這座知名場館容量達七七○八三人，最初為了一九九八年世界盃足球賽而興建，法國也以地主隊身分奪下隊史首冠，將在奧運期間成為田徑主場，被看好可能產生不少新紀錄。

中華田徑隊目前兩位選手取得奧運參賽權，分別是跳遠林昱堂、四百公尺跨欄彭名揚，總教練孫念祖踏進法蘭西體育場，經由導覽了解相關設施，但場地正在整修、預定三月完工，未能看到完整面貌直呼可惜。

中華代表團在三年前東京奧運奪下二金四銀六銅，寫下歷屆奧運最佳成績，今年包括羽球、體操、柔道仍受期待，尤其柔道賽將在戰神廣場體育館進行，中華隊總教練劉文等表示，法國非常重視柔道比賽，特別選在較有象徵性的地方進行。

劉文等評估東奧銀牌、去年杭州亞運金牌楊勇緯的身體、近況都不錯，奧運前必須在更多國際賽對抗各國好手，做好萬全準備。

巴黎奧運現有、臨時場館占了百分之九十五，羽球主戰場拉夏貝爾門體育館是僅有兩座新建場館之一，戴資穎生涯「最後一舞」力拚金牌。

中華隊教練劉佳城考察重點放在球場風向、燈光，尤其法國公開賽三月將在這座體育館開打，主力選手參賽可提前適應，但奧運場地配置、燈光又不同，仍考驗全隊臨場應變能力。

這次考察團整個行程中，游泳是相當特別的場館，巴黎拉德芳斯體育館原是橄欖球場，因應奧運改裝成臨時泳池；中華隊教練黃智勇認為，東奧國手王冠閎是大賽型選手，這個泳池視覺的角度，讓五十公尺水道看起來更短，他會更有信心。

巴黎奧運 教練 體育

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