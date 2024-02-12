巴黎奧運／中華奧會巴黎考察 替選手探路

巴黎奧運將於七月廿六日揭幕，全球走出新冠肺炎疫情的陰霾，各國體壇菁英虎視眈眈，全力備戰「後疫時代」首次奧運，中華代表團爭奪獎牌勢必面臨更大壓力，體育署長鄭世忠強調，現階段任務是讓選手在比賽過程無後顧之憂。

中華奧會一月組成巴黎奧運賽前考察團，短短六天密集參訪、觀察主要比賽場館，也拜會我國駐法國代表處，針對奧運各項需求提出報告，駐法代表吳志中允諾全力協助。

巴黎正處寒冬，奧運考察團從一月十四日開始，每天冒著攝氏零度上下的低溫展開行程，甚至碰到巴黎罕見下雪，就連吳志中都笑說，大家運氣很好。

考察團一連串行程仔細勘察重要場館，或是聽取巴黎奧運籌委會簡報，包括拳擊、輕艇、跆拳道、羽球、田徑、體操、游泳、網球、柔道、高球，也了解選手村現況，帶回不少第一手資訊，鄭世忠相當肯定這趟巴黎行，認為收穫滿滿。

巴黎繼一九○○、一九二四年後，暌違一世紀再辦奧運，市區已有倒數計時的數字出現，本屆後將和倫敦並列辦過最多次奧運的城市。

鄭世忠擔任考察團榮譽團長，透露主要目標就是提供中華代表團選手更完善服務，讓他們更專心比賽，他說：「這次奧運除了兩座新建場館，其餘場地都是復刻，重現一百年前奧運，相信會很精采。」

巴黎奧運選手村正在全力趕工，預定五月落成，也是考察團此行重點之一，中華代表團相當幸運，確定分配到獨棟的七層樓公寓，光是單人房就有卅九間，另有雙床房卅三間；選手村各幢建築物都有不同風格，有如法國人展現自我個性，將在奧運結束後變成社會住宅。

值得一提的是，巴黎奧運籌委會開放各國自行設計選手村外牆，體育署和國訓中心接下來將會仔細討論要如何布置、設計「台灣風」，讓更多人認識美麗的寶島。