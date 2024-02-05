不簡單！我國江原冬青奧代表團精采表現 教育部長潘文忠設宴慰勉

2024年江原冬季青年奧林匹克運動會於2月1日圓滿閉幕，教育部今天（5日）舉辦代表團返國餐會，教育部部長潘文忠、體育署署長鄭世忠、代表團團長林鴻道及總領隊何卓飛、各代表隊職員及團本部運動防護員等出席，慰勉選手精采表現及後勤團隊的辛勞。

潘文忠表示，冬青奧邁入第4屆，我國在本屆賽會計19位選手取得冰球、滑冰、雪橇及滑雪等4種運動種類的參賽資格，創下參賽人數新高，其中女子個人雪橇戴瑋辰、女子花式滑冰蔡玉鳳及男子3對3冰球隊，更是首度拿到門票，在越野滑雪取得資格的人數，也突破以往單人征戰，是歷屆冬青奧以來，最多滑雪選手參賽一次。

潘文忠也細數每場賽事的感動時刻，在女子雪橇戴瑋辰選手突破個人最佳紀錄完賽、冰球小將們對戰西班牙隊的逆風翻盤奪下首勝、越野滑雪在競速自由式及7.5公里傳統式的項目都堅持到底順利完賽，而且我國最後一場賽程的女子花式滑冰蔡玉鳳以零失誤的表現完成比賽，相信在未來的國際冬季運動賽會舞臺，也能夠見到小將們的精采表現。

體育署副署長房瑞文也隨同代表團前往南韓江原道比賽會場，力挺青年選手，實際走訪各競賽場地為選手及教練加油打氣，也看見教練及選手上場盡全力拚搏的精神，對每項賽事都感到印象深刻。

體育署將持續推動冰上運動發展，輔導各單項協會培育青年運動選手，本屆冬青奧在行政團隊及醫療團隊的協助下，讓選手無後顧之憂，在場上奮力拚戰，圓滿落幕，期許選手未來邁向冬季奧運的挑戰，爭取更高競賽層級比賽的榮耀。