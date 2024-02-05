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「詐騙！」梅西香港賽未上場 滿場4萬球迷狂噓、比倒讚

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足球／球王梅西友誼賽未上陣 港府稱可能扣減贊助費

中央社／ 香港5日電
梅西在香港舉行的友誼賽沒有上場，引發球迷不滿。 法新社
梅西在香港舉行的友誼賽沒有上場，引發球迷不滿。 法新社

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）昨天與所屬球隊來港進行友誼賽，吸引近4萬人進場，不料梅西整場坐板凳，全場球迷報以噓聲，大喊「退錢」；港府則要求球隊解釋，並可能扣減贊助費。

梅西日前隨同所屬的美國邁阿密國際隊（Inter Miami CF）訪港，昨天與香港隊進行友誼賽。這次梅西和球隊訪港，獲得官方資助的大型體育活動事務委員會贊助。

去年初，香港取消所有疫情限制後，港府持續舉辦本土或國際大型活動，以振興經濟及激勵民心，藉此讓香港走出困局，而贊助這場體育盛事，也具有這方面的目的。

事實上，當傳出梅西及所屬球隊答應來港後，港府及球迷都十分雀躍，翹首期待這位球星早日到來。

球迷不滿梅西未上場狂比倒讚。 法新社
球迷不滿梅西未上場狂比倒讚。 法新社

梅西和球隊於2日抵港，港府在機場為這位球星安排了盛大接待儀式，大批球迷也湧到機場迎接。

3日，梅西和球隊在香港大球場進行賽前訓練，港方讓球迷購票進場觀看，近4萬人進場，爭取一睹球王風采，而主辦方也安排了知名藝人梁朝偉等人入場，與球隊老闆之一的貝克漢（David Beckham）同場亮相。

到了昨晚，球隊與香港隊進行友誼賽，前者以4比1大勝港隊，但梅西全場沒有參賽，入場人士感到十分掃興，賽後場上大批球迷報以噓聲，並大叫「退錢」。

綜合本地媒體的報導，昨晚進場的除了香港球迷，還有許多中國大陸和海外球迷；根據入境統計，本月1日來港的大陸旅客較上月同日突然增加了2萬人，估計當中不少是球迷。

此外，有中國大陸球迷花了港幣5000元來港，住進酒店兩晚，為的就是進場觀看比賽。

這場比賽的門票由最便宜的800元至4880元不等，全場爆滿。

對於梅西不出場並引發球迷不滿，港府昨晚兩度發聲，要求球隊盡快交代和解釋，並對事件表示極度失望。

港府表示，這次活動獲體委會撥款1500萬元（約合新台幣6000萬元）贊助，以及100萬元場地補助金，政府也在各方面提供協助，包括場地安排和人流管制等，務求為球迷帶來一場精彩比賽和一個親睹世界球王球技的機會。

憤怒的球迷把梅西看板破壞。 美聯合社
憤怒的球迷把梅西看板破壞。 美聯合社

聲明表示，除了香港球迷，有許多遊客專程來港觀賞，梅西未能上陣，應向球迷說明原因。

聲明強調，體委會將根據協議條款，要求主辦單位負責，包括可能因應梅西未能出場而扣減贊助款項。

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