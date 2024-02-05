泰國羽賽／周天成罹癌術後恢復好 奪冠激勵自己走出低潮
拿下泰國羽球大師賽冠軍後，周天成躺在地上若有所思，他的專屬物理治療師高敏珊坐在教練席上激動低頭禱告，他們知道這一冠得來不易，全因去年周天成被診斷出罹患癌症。
去年初台灣羽球好手周天成趁著難得比賽空檔回台休息，也不知道哪根筋突然想到，自己好像2、3年沒有做健康檢查，讓向來有規律健檢習慣的他很快地安排後續檢查。
沒想到做完大腸鏡後，意外發現罹患初期大腸癌，但周天成沒有因此慌了手腳，反而在醫生朋友幫助下，很快做了切除手術。雖然沒有擴散，但醫生為避免留下「禍根」，這次手術切除特別深，甚至術後要在腸道內留下1根人體可以自行吸收的夾子來夾住傷口。
術後1年的周天成已經可以開自己玩笑了，他說：「可能是我平常好事做得夠多，才能見證到主的榮耀，但也可能是我好事做得還不夠多，主希望我早期發現癌症後可以活久一點，繼續多做點好事。」
周天成告訴中央社記者：「其實當時還有另一個醫生覺得沒有什麼，叫我1年後再回診看看就好，但我怎麼想都覺得不對勁，才決定接受手術切除。」
剛接受完手術的隔天，周天成就飛出國繼續比賽，雖然不太影響正常訓練，但初期飲食總會受到限制，加上心中的震驚沒這麼快放下，尤其他平時訓練嚴苛、生活規律，飲食又清淡正常，怎麼想都沒料到會得到癌症。
周天成在接受中央社訪問時提到，經歷了癌症手術，以及去年近乎一整年的低潮後，「我覺得人的力量真的很有限，我不斷告訴自己，以前還沒打起來的時候也是這樣撐過來的，罹癌手術後我也撐過來了，沒道理這次低潮撐不過來。」
去年11月周天成拿下德國海洛羽球公開賽冠軍後，他首度在教會公開分享罹癌的心路歷程，如今在泰國羽球大師賽封王後，他更決定要對外界公開這件事。
周天成坦言，「我知道現在自己所擁有的一切都不是應該的，更不該要有老大哥的架子，畢竟這些都是要一直努力不懈才能有的成就。我希望用這個故事激勵自己也感動別人，不管遇到什麼挫折和意外，只要堅持下去就一定可以找出答案。」
周天成今天搭機返台休息順便過農曆年，接著2月27日起，將連打德國、法國、全英、瑞士、西班牙等5站歐洲賽事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言