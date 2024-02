足球／2026世足墨西哥市開幕 紐澤西州踢決賽

國際足球總會今天宣布,2026年世界盃開幕戰當年6月11日將在墨西哥市艾茲提卡體育場舉行;同年7月19日的決賽則將在美國紐澤西州大都會人壽體育場展開。

路透社報導,規模擴大為48隊的國際足球總會(FIFA)2026年世界盃將由美國、墨西哥、加拿大共同主辦。

墨西哥主辦的1970年和1986年兩屆世足賽決賽都在艾茲提卡體育場(Azteca Stadium)舉行。阿根廷已故足球傳奇馬拉度納(Diego Maradona)於1986年世足8強賽率隊迎戰英格蘭時締造的國際足壇最引人熱議兩個破門,即「上帝之手」(Hand of God)和「世紀最佳進球」(Goal of the Century)都在這裡發生。

2026年世足決賽將在露天場館的美國紐澤西州東拉瑟福德(East Rutherford)大都會人壽體育場(MetLifeStadium)進行。可容納8萬2500名觀眾的這座體育場2016年曾經舉辦百年美洲盃(Copa America Centenario)足球賽冠軍戰,智利隊當時在12碼球PK大戰以4比2擊敗奪冠大熱門阿根廷隊。

2026年世足賽當年6月12日將在美國職業足球大聯盟(Major League Soccer)多倫多隊主場進行在加拿大的首場比賽。加拿大過去不曾主辦過世界盃。至於在美國舉行的首場比賽將在職業美式足球聯盟NFL洛杉磯公羊(Los Angeles Rams)主場進行。

下屆世界盃比賽場次將從傳統的64場大幅增至多達104場。