台維斯盃／中華隊表現水準之上 教練給90分肯定

中華隊首度挑戰台維斯盃世界組總決賽，連續兩天在主場台北網球中心迎戰隊史握有10冠的強敵法國隊，僅管兩天合計4點都吞敗，中華隊總教練張孝雍仍給子弟兵打出90分的高分，肯定兩天來「水準以上」的表現。

中華隊經過去年台維斯盃世界一級的連戰皆捷，才取得台維斯盃世界組總決賽資格賽的機會，今天第3點雙打許育修和莊吉生的亞運金牌組合面對法國老將組合馬惠（Nicolas Mahut）／羅傑瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin）還搶下首盤，最終才在歷時2小時的三盤大戰遭逆轉。

「夜市球王」曾俊欣在無關勝負的第4點仍上陣，最終以3：6、6：7（3：7）不敵世界排名100的哈里斯（Quentin Halys），賽後馬上趕往機場，準備飛往印度展開一連4站征途。

總結中華隊兩天來的表現，張孝雍認為今天雙打、單打都有些可惜，雙打內容不錯，雖被老經驗對手抓到站位後失去第二盤，但第三盤改變習慣跑位看到成效，無奈「搶7」連掉兩個發球分，成勝負分水嶺；曾俊欣今天有些想法雖有些猶豫，整體仍有發揮水準。

「每場球都有讓我驚訝到，第一次有那麼多觀眾，又有轉播，（球員）心理上有壓力，可能會怯場，但這次表現都在水準以上。」張孝雍提到，主場每場球迷可能有激發中華隊選手潛能，給這次團隊90分的高分，「幾個選手都很年輕，未來五年，可以期待他們走到哪邊。」

張孝雍提到，平常選手們都是各自參加職業賽，但一直有共識，想搶進世界組，大家一同為共同目標努力，希望持續提升每個人狀態，繼續朝世界組總決賽發起挑戰。