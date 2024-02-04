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台維斯盃／中華隊表現水準之上 教練給90分肯定

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心進行第二天賽事，中華隊最終在四點賽事皆落敗，賽後向到場球迷致意。記者余承翰／攝影
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心進行第二天賽事，中華隊最終在四點賽事皆落敗，賽後向到場球迷致意。記者余承翰／攝影

中華隊首度挑戰台維斯盃世界組總決賽，連續兩天在主場台北網球中心迎戰隊史握有10冠的強敵法國隊，僅管兩天合計4點都吞敗，中華隊總教練張孝雍仍給子弟兵打出90分的高分，肯定兩天來「水準以上」的表現。

中華隊經過去年台維斯盃世界一級的連戰皆捷，才取得台維斯盃世界組總決賽資格賽的機會，今天第3點雙打許育修和莊吉生的亞運金牌組合面對法國老將組合馬惠（Nicolas Mahut）／羅傑瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin）還搶下首盤，最終才在歷時2小時的三盤大戰遭逆轉。

「夜市球王」曾俊欣在無關勝負的第4點仍上陣，最終以3：6、6：7（3：7）不敵世界排名100的哈里斯（Quentin Halys），賽後馬上趕往機場，準備飛往印度展開一連4站征途。

總結中華隊兩天來的表現，張孝雍認為今天雙打、單打都有些可惜，雙打內容不錯，雖被老經驗對手抓到站位後失去第二盤，但第三盤改變習慣跑位看到成效，無奈「搶7」連掉兩個發球分，成勝負分水嶺；曾俊欣今天有些想法雖有些猶豫，整體仍有發揮水準。

「每場球都有讓我驚訝到，第一次有那麼多觀眾，又有轉播，（球員）心理上有壓力，可能會怯場，但這次表現都在水準以上。」張孝雍提到，主場每場球迷可能有激發中華隊選手潛能，給這次團隊90分的高分，「幾個選手都很年輕，未來五年，可以期待他們走到哪邊。」

張孝雍提到，平常選手們都是各自參加職業賽，但一直有共識，想搶進世界組，大家一同為共同目標努力，希望持續提升每個人狀態，繼續朝世界組總決賽發起挑戰。

中華隊 台維斯盃 曾俊欣

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